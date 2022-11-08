ÖMER SEYFİ AKTÜLÜN: “TÜRKİYE, KATAR’IN GELİŞİM SÜRECİNDE ÖNEMLİ PAYA SAHİP”

DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkan Yardımcısı ve Maia Dış Ticaret AŞ’nin Sahibi Ömer Seyfi Aktülün, Türkiye ile Katar arasında ulaşılan ticaret hacmini, iki ülke arasındaki ilişkileri, Katar’da yapılacak Dünya Kupası hakkındaki izlenimlerini ve Maia Dış Ticaret AŞ olarak Katar’da verdikleri hizmetleri Ekovitrin’e anlattı.

Türkiye ile Katar arasında hem devletler hem de halklar anlamında çok güzel bir ilişki olduğunu söyleyen Ömer Seyfi Aktülün, “Ben Katar’a ilk gittiğim zaman daha çok inşaat sektörüne ait firmalar hizmet veriyordu. Biz restoran ve gastronomi sektöründe faaliyet gösteriyorum. Ama bugün baktığımızda Katar’da çok ciddi bir Türk iş gücü varlığının hissedilir olduğunu görüyoruz. Katar’da kendinizi artık Türkiye’de gibi hissedebilirsiniz, şu anda Katar’da 10 binin üzerinde Türk vatandaşı ikamet ediyor. Katar’da iş yapan bir Türk olmanın ayrıcalığını her zaman hissettim. Bu anlamda Katarlı insanlara müteşekkirim. Bizi Katar’da kendi evimizdeki gibi hissettirdiler, Katar’da iş yaparken gerek devlet kurumlarında gerek sosyal hayatta Türk olduğunuzda sizi ayrıcalıklı görüyorlar ve siz bunu hissediyorsunuz” dedi.

“TÜRKİYE, ÇOK CİDDİ BİR DURUŞ SERGİLEDİ”

Katarlı yatırımcıların Türkiye’de çok büyük yatırımlarının bulunduğunu belirten Ömer Seyfi Aktülün, “Katar’da özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok büyük bir ilgi var. Çünkü Katarlılar’ın en zor zamanlarında, Türkiye çok ciddi bir duruş sergiledi ve bu duruş onların nezdinde çok farklı bir yerde olmamızı sağladı. Katarlılar bunu hiçbir zaman unutmayacaklarını söylüyorlar. Türkiye Katar’da kendine yakışır şekilde tavır koydu ve Katar, ondan sonra farklı bir Katar oldu, yani blokajdan sonra Katar, kendi içerisinde daha çok üretim yapan bir ülke haline geldi. Blokaj öncesi ve sonrası Katar’a baktığımız zaman, blokaj sonrasındaki Katar’ın çok farklı bir Katar olduğunu görebiliyoruz yani birçok alanda şu anda Katar, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ülke haline geldi. Özellikle tarım alanında çok ciddi yatırımlar yapıldı. Tabii bunu yaparken birçok malzeme Türkiye’den Katar’a gitti, birçok iş insanı ile ortak projelere imza attılar. Ambalaj sektöründe Türkiye’den çok ciddi firmalar Katar’da faaliyet gösteriyor yani birçok anlamda baktığımız zaman Katar’ın gelişim sürecinde Türkiye’nin hem iş insanı hem de ürün kalitesi anlamında Katar’da imzası olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“KATAR DÜNYA KUPASI’NA HAZIR”

Katar’ın artık Dünya Kupası’na hazır olduğunu kaydeden Ömer Seyfi Aktülün, “Ben de Dünya Kupası döneminde Katar’da olacağım. Katar’da bir yılda iki tane şehir kuruldu, 8 tane stadyum inşa edildi. Bu organizasyonda Türkiye de önemli role sahip, 3 bine yakın Türk polisi şu anda Katar’da. Sevk ve idare anlamında Türkiye’nin Dünya Kupası organizasyonunda önemli bir rolü olacak. Bu süreçte orada yükselen yapılarda Türklerin imzası var, tabii sadece inşaat

olarak bakmamak lazım, inşaat deyince içerisine mobilya, yapı malzemesi ve birçok argüman giriyor. Bunların birçoğu Türkiye’den geliyor, Türkiye ciddi anlamda Katar’ın Dünya Kupası’na giden yolda büyük pay sahibi” şeklinde konuştu.

“KATAR’DA 15 LOKASYONDA HİZMET VERİYORUZ”

Maia Dış Ticaret AŞ olarak yaklaşık 7-8 yıl önce Katar’a giderek Şazeli Restoranı hizmete açtıklarını hatırlatan Ömer Seyfi Aktülün, “Şu anda 13 farklı lokasyonda 5 farklı marka ile hizmet veriyoruz, bu markaların bir kısmını Katar’da yaptık, mesela orada ‘Usta’ markamız var ve geleneksel Türk kebabını işleyen bir konsept. Şu anda dördüncüsünü açıyoruz ve çok yakın zamanda havalimanında hizmete girecek. İçerisinde döner kebap olan bir Türk konsepti. Katar’da ilk olarak Azerbaycan mutfağını açtık, ‘Nahçıvan’ adında iki konseptimiz var orada, Katarlı iş ortaklarımızla birlikte faaliyete geçirdik ve bu anlamda bir ilki gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. ‘Maya Cafe’ markamızla Katar’da

ciddi anlamda Katarlı iş ortaklarımızla çalışıyoruz ve yurt dışı büyümesini de planladık. Katar’da bugün itibariyle 15 lokasyonda faaliyet gösteriyoruz, Türkiye’deki lezzetleri farklı coğrafyalarda en iyi şekilde tanıtmanın gayreti içerisindeyiz. Türk misafirperverliğini, hizmet anlayışını ve ürün kalitesini göstermenin çabasındayız. Şu anda Katar’da 400’e yakın personelimiz var, 200’den fazlası da Türkiye’den götürdüğümüz arkadaşlarımız, diğer çalışanlarımız farklı kültürlerden insanlar” şeklinde konuştu.

“KATAR’DA KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ”

Ömer Seyfi Aktülün, sözlerine şöyle devam etti: “Katar’da olmaktan memnun olduğumu söyleyebilirim, Katar’ın bize göstermiş olduğu ilgiden memnunum. Bu sadece halkların birbirine olan muhabbetinden olmuyor, Katar Emiri ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasındaki iyi ilişki, dostluk ve muhabbet bu anlamda hepimizin iş anlamında önünü açıyor. Bize burada çalışma imkanları sunuyor. Katar’a gittiğimiz zaman kendimizi evimizde gibi hissediyoruz.”