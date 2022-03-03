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Omega 3 seçerken dikkatli olun!

İhtiyacınıza göre Omega 3 seçiminize dikkat edin. Her Omega 3 size uygun olmayabilir. Orzaks İlaç’ın Ocean Omega 3 serisi, farklı yaş ve ihtiyaç gruplarına özel ürünleriyle dikkat çekiyor.

İş Dünyası 03.03.2022, 17:27
Omega 3 seçerken dikkatli olun!

Omega 3, insan vücudunun üretemediği temel yağlardan biri. Kalp ve damar hastalıklarından korunmayı sağlayan omega 3, beynin normal gelişimi ile göz ve sinir sisteminin gelişimine yardımcı oluyor. Fakat son yıllarda denizlerimizdeki kirlilik sebebiyle balıklardaki ağır metal ve toksik bileşen miktarı artıyor. Bu sebeple de omega 3’ün gıda takviyesi yoluyla alınması daha da önem arz ediyor. Ancak herkesin balık yağı ve omega 3 ihtiyacı farklı. Vücudunuzun ihtiyacına uygun omega 3’ü seçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Öncelikle EPA-DHA oranlarının omega 3 içerikli ürünün kalitesinde etken olduğunu bilmek gerektiği gibi trigliserid formunda olması da dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri. Ama en önemlisi yaş aralığına uygun, kişiye özel, vücudun ihtiyacına göre doğru omega 3’ü seçmek.

3 Mart’ı Omega Günü ilan eden ve Omega 3 üretimi kapsamında sektörde yüksek etik ve kalite standartlarını belirleyen GOED (Global Organization for EPA AND DHA Omega3s) omega 3 seçiminde ağır metallerden uzak, temiz ve soğuk sularda yaşayan, küçük cins balıkların gövde yağlarının tercih edilmesi gerektiğini hatırlıyor.

Orzaks İlaç, uluslararası kalite standartlarında yüksek omega 3 kaynağı içeren Ocean Omega 3 serisi ile farklı yaş gruplarına ve ihtiyaçlara özel geniş ürün portföyünü tüketicileriyle buluşturuyor. Orzaks İlaç, bu serinin tüm ürünlerini, IFOS tarafından belirlenen ağır metal ve oksidasyon para metrelerine uygun olarak üretiyor. Ocean Omega 3 serisinin tüm ürünleri, havasız ortamda hazırlanıp, ışık ve nemden korunarak hava geçirmez ambalajlarla paketlenerek; oksidasyon riski ortadan kaldırılıyor.

Ocean Balık Yağı Serisinin üyelerinden biri olan Ocean Plus, ağır metallerden uzak, temiz ve soğuk sularda yaşayan, küçük cins balıkların gövde yağlarının saflaştırılmasından üretilen bir omega 3 takviyesidir. Trigliserid formuna sahip olan Ocean Plus yetişkinlerin günlük kullanımı için uygun olduğu belirtiliyor.

Serinin diğer bir ürünü olan Ocean Omega 3&QH ise içeriğindeki, yüksek omega 3 değeri ve aktif formdaki Koenzim Q10 ile güçlü bir kombinasyona sahip.

Gebelik dönemi boyunca annelerin Omega 3 ihtiyacını karşılamasına yardımcı olan Omega 3’e ilave multivitamin ve multimineraller içeren Ocean Mummy ise kokusuz softjel kapsül formu ile annelere kullanım kolaylığı da sağlıyor.

Omega 3, beynin normal gelişimi ile göz ve sinir sisteminin gelişimine katkıda bulunuyor. Yüksek omega 3 kaynağı Ocean Balık Yağı, çocukların omega 3 ihtiyacını karşılıyor. Ocean Balık Yağı, farklı meyve aromalı alternatifleri ile çocuklara lezzetli içim sunuyor.

Ocean Omega 3 serisinin tüm formülasyonları, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazanan Nuvita Biosearch Ar-Ge Merkezi’nde hazırlanıp, kendi üretim tesislerinde son teknoloji ile üretiliyor. Orzaks İlaç, yüksek kalite ham madde ile uluslararası gıda standartlarına uygun üretim yapıyor.

#omega3 #orzaks #ilaç #goed
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