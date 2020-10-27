OİB, Otomotivde Geleceğin Tasarım Yarışması başladı

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek koordinatör birliği olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlenen 9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması başladı. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde gerçekleşen yarışma, bu yıl “Elektrikli Araçlar” teması ile düzenleniyor.

Dünyadaki 193 ülkenin tamamına ihracat yapmayı başaran otomotiv endüstrisinin en büyük Ar-Ge ve inovasyon etkinliği olan yarışmaya OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ile OİB Yönetim Kurulu Üyesi ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ev sahipliği yaptı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve TİM Başkanı İsmail Gülle de katıldı. Teknoloji ve Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı, sektör profesyonellerinden akademisyenlere, girişimcilerden öğrencilere kadar çok sayıda kişinin izlediği yarışmada, dereceye giren başarılı proje sahiplerine toplam 250 bin TL ödül verilecek.

OİB YKB BaranCelik

Baran Çelik: “Türkiye, dönüşümün parçası olacak”

Açılışta konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrisi olarak şimdiden söyleyebiliyoruz ki bu yıl da 15. şampiyonluğa ulaşacağız. Son üç yıllık ihracat ortalamamız 30 milyar dolar. Ülkemiz, dünyanın 14. Avrupa’nın ise 4. büyük motorlu araç üreticisi konumunda bulunuyor. Dünyada kalite bilinci, üretim kabiliyeti, tedarik alt yapısı olarak mükemmel bir noktada ve aranan bir üretim merkezi konumundayız” dedi.

Otomotiv endüstrisinin dünyada büyük veri, nesnelerin interneti, e-mobilite gibi kavramlarla yaşanan değişimin en fazla etkilediği sektörlerin başında geldiğini hatırlatan Çelik “Geleneksel, içten yanmalı motor ile çalışan, mekanik ağırlıklı araçlar yerini elektrikli, birbiri ile bağlantılı, otonom; yani yapay zeka tarafından idare edilen yazılım ağırlıklı araçlara bırakmakta. Türkiye olarak dünyada yaşanan bu dönüşümden uzak kalmamız düşünülemez, bu dönüşümün önemli bir parçası olmayı hedefliyoruz. Bu noktada OİB olarak hedefimiz; Türkiye'nin üretim merkezi konumuna, tasarım ve geliştirme yeteneklerini de eklemek. Bu hedef doğrultusunda 2012 yılından bu yana düzenlediğimiz Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasını bu yıl tema olarak; endüstrinin elektrikli ve otonom araçlar çağına girdiği, ülkemizin yerli elektrikli araç yatırımına hız verdiği bir dönemde “Elektrikli Araçlar” olarak belirledik. Yarışma, ülkemizin dünya otomotiv endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümün bir parçası olmasına katkı sunacak. Türk otomotiv girişim projelerinin elektrikli araçlarda da öncü olacağına inanıyoruz” dedi.

Baran Çelik ayrıca, elektrikli araçların toplam pazar içindeki payının çevre duyarlılığının yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde hızla arttığını da söyleyerek “Bu yılın Nisan-Haziran döneminde AB ülkelerinde plug-in hibritleri de içeren elektrikle şarj edilebilen araç (ECV) satışları geçen yılın aynı dönemine göre %53 artış gösterdi. AB ülkelerinde yılın ilk yarısında ise elektrikle şarj edilebilen araç satışları %77 artış gösterdi. AB ülkelerinde geçen yılın tamamında %3 olan elektrikle şarj edilebilen araçların toplam satışlar içerisindeki payı da bu yılın ilk altı ayında %7’ye yükselmiş oldu. Bu rakamlara kendiliğinden/bağlantısız şarj olabilen hibrit araçların dahil değil” dedi.

OGTY Yurutme Kurulu Baskani Omer Burhanoglu

Burhanoğlu: “Küresel arenaya çıkmaları için yatırımcılara ihtiyaç var”

OİB OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu “Yarışmamızda bugüne kadar 4 binden fazla proje değerlendirildi. Bunlar arasında 193 tanesi desteklenirken, 31’i de ödül aldı. Aynı zamanda İTÜ Çekirdek’ten kuluçka desteği de alan girişimcilerin, yüzde 65’i faaliyetine devam ediyor. Bu girişimcilerimizin yüzde 48’i şirketleşirken, 350 kişiye istihdam sağlıyorlar. Ciroları 81 milyon TL’ye ulaşan bu girişimlerin aldığı toplam yatırım tutarı ise 26 milyon TL oldu. Bu rakamlar yeterli mi, değil. Çünkü girişimcilerde ulaşılan seviyeyi sürdürülebilir hale getirmek ve onları küresel arena seviyesine çıkarmak için yatırımcılara ihtiyaç var. Ana ve tedarik sanayi temsilcilerine ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle

“Otomotiv, diğer sektörler için de itici güç”

TİM Başkanı İsmail Gülle de “Otomotiv, ciddi yol kat eden ve dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine katkı sunan sektörler arasında. Geçen eylülde 16 milyar dolarla en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık. Otomotivin de 2,6 milyar dolar ile ülke ihracatımıza katkısı yadsınamaz. Ülke sanayisinin dinamosu olan otomotiv, diğer sektörler için de itici güç. Otomotiv sektörümüzden beklentilerimiz yüksek. Hep birlikte güzel işlere vesile olacağız, bu yarışma da bunlardan biri. Katma değerli ihracatı artıracak, özgün, yenilikçi, ticarileşebilir projelerin yer aldığı yarışma önem taşıyor çünkü daha iyi tasarımlar, aynı zamanda Türkiye’nin de geleceğini tasarlıyor” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır “Yarışmaya 291 başvurunun yapılması, yarışmanın ekosistem tarafından ne düzeyde önemsendiğini ve harekete geçirdiğini gösteriyor. Bizler de Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda çalışmaya gayret ediyoruz” dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “En önemli nokta; otomotiv ana ve tedarik sanayideki kg birim fiyatının 9 dolar 37 cent olması, yaklaşık 10 dolar. Türkiye’nin ihracat kg birim fiyatı ise 2020 yılında 1 dolar. Bizim artık 20 dolarlar yapmamız lazım” diye konuştu.Programda Otomotiv Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün ‘Otomotivin Geleceği Elektrikli Araçlar’, MOV Automotive CEO’su Bruno Lambert de ‘Şehir İçi Ulaşımda Öne Çıkan Teknolojiler’ konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Yarışmada Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasına 40 proje ile En Çok Proje Gönderen Üniversite olarak Bursa Uludağ Üniversitesine de ödül takdim edildi. Online gerçekleşen ödül takdimine OİB OGTY Yürütme Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz katıldı. Paneller ile devam eden, 291 başvurunun yapıldığı ve 10 projenin finale kaldığı yarışma programı, dereceye girenlerin ödüllendirilmesi ile sona erecek.