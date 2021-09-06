OGX’ten Sonbahara Işıltılı Saçlarla Merhaba

Yaz boyu yıpranan saçlarınızın arınarak parlak ve ışıltılı görünüme kavuşması için yeni çözüm OGX Kömür Detoksu Serisi'nden geliyor. Kömürün toksinlerden arınma konusundaki yararları yüzyıllardır biliniyor ve kullanılıyor. Zararlı kimyasalları ve toksin maddeleri milyonlarca küçük gözeneklerin içine toplayarak hapseden ve vücuttan atılmasını sağlayan kömür, özellikle Hindistan Cevizi kabuğu gibi doğal kaynaklardan üretiliyor. Tarihte ilk defa Çinliler tarafından kullanılan ve tamamen doğal bir kaynak olan Kaolin, tarımdan kozmetiğe birçok alanda kullanılan ve arındırıcı özelliğinin yanı sıra tüm olumsuz dış etkenlere karşı adeta bir kalkan oluşturuyor.

Sülfatsız OGX Kömür Detoksu serisi içeriğindeki aktif Hindistan Cevizi kömürüyle saçlarınızı Başta yağ olmak üzere kalıntılardan ve toksinlerden arındırıp daha canlı ve ışıltılı görünümle kavuştururken, Kaolin kili saçların nazikçe temizlenmesini sağlıyor. OGX, saçlarınızı yaz mevsiminin olumsuz etkilerinden arındırırken dış etkenlere karşı koruma sağlıyor ve saçlarınıza ışıltısını geri kazandırıyor.

OGX Kömür Detoksu Şampuan;

Hindistan Cevizi kömürü ve Kaolin kilinden oluşan içeriğiyle saçlarınızı arındırır, nazikçe temizlenmesini sağlayarak ışıltılı ve parlak bir görünüm kazandırır.

Fiyat: 89.90 TL

OGX Kömür Detoksu Saç Kremi;

Arındırıcı etkisinin yanı sıra birçok dış etkene karşı korur, yıpranan saçlara güç verir, besler ve kolayca şekil verebilmenizi kolaylaştırır.

Fiyat: 89.90 TL