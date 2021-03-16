OGX ailesinin egzotik yağları ile yıpranmış saçlarınıza bahar geliyor

Kadınların en önemli aksesuarı olan saçları, boya gibi işlemler ya da mevsim geçişlerinde ekstra yıpranır. Yıpranmış, elektriklenmiş ve zayıflamış saçların doğal güzelliğini öne çıkartarak, daha dolgun, daha pürüzsüz, daha düz, daha kıvırcık, daha canlı gözükmesini ve dayanılmaz kokmasını sağlamak için kadınların en önemli sırrı ise saç bakım yağları.

Faslı kadınların güzellikleri için kullandıkları argan yağı, Hawaii kadınlarının kullandığı egzotik kukui fındığı yağı ve tropik iklimlerde yaşayan kadınların vazgeçilmesi Hindistan cevizi yağı ve sütü, farklı koşullarda ciltleri ve saçları için yüzyıllardır kullanılan doğal yağlar.

Argan yağının faydaları yüzyıllar önce Faslı kadınlar tarafından keşfedilmiştir. Faslı kadınlar bu yağı yüzyıllar boyunca ciltlerini ve saçlarını beslemek için kullanmışlardır. Argan yağı, argan ağacının meyvelerinin çekirdeklerinin ezilmesiyle elde edilen tamamen bitkisel bir yağ türü. Fas’ta yetişen bu yağın faydalarının arkasında, içerisinde barındırdığı A, C, F ve E vitaminleri ile omega 3 ve omega 9 saklı.

Yılın 12 ayı saçları nemli iklime maruz kalan Hawaii kadınları ise, egzotik kukui fındığı yağının saçları için faydalarını yüzyıllar önce keşfetti. Hawaii’li kadınların, özellikle güneş ve rüzgârda kuruyan saçlarını nemlendirmek için kullandığı kukui yağı, içerdiği A, C ve E vitaminleriyle yıpranan saç tellerini güçlendiriyor.

Tropik iklimlerde yaşayan kadınlar tarafından kullanılan Hindistan cevizi sütü ise, saç foliküllerini besleyen ve saç gelişimini hızlandıran çok çeşitli temel besin maddelerini içeriyor.

OGX ailesinin egzotik yağları ile saçlarınız yeniden canlanacak

Saçların; doğal güzelliğini öne çıkartarak, daha dolgun, daha pürüzsüz, daha düz, daha kıvırcık, daha canlı gözükmesini ve dayanılmaz kokmasını sağlayan OGX, içeriğinde argan yağı, kukui yağı ve hindistancevizi yağı bulunan saç ürünleri ile kadınlara mevsim geçişlerinde yıpranan saçlar için alternatifler sunuyor.

OGX, içeriğinde bulunan Argan Yağı ve ipek proteini ile birlikte özel ve etkili bir saç serisi sunuyor. İçeriğindeki E Vitamini ile kuru, yıpranmış saçları iyileştirmeye yardım eden argan yağı aynı zamanda antioksidanlar yardımıyla zayıf telli saçları güçlendirir ve saçları zararlı UV ışınlarından korur. İpek proteini ise saç diplerini sakinleştirir ve nem kaybının önüne geçerek, saçların elektriklenmesini önler ve pürüzsüz, ipeksi saçlarınızı ortaya çıkarır.

Tamamen doğal ve özel bileşikleriyle kepeğe ve kaşıntıya karşı da etkili OGX Kukui Yağı formülü, kış aylarında yıpranan kuru saçların yoğun nem içeriği ile elektriklenerek kabarmasını da önlüyor. Hawaii’ye özgü kukui fındığının yağı ile geliştirilen OGX Kukui Yağı, sülfatsız ve egzotik içeriğiyle her mevsim güçlü, parlak, yumuşak ve elektriklenmeyen saçlar için bire bir.

Saçlara doğal nem kazandırarak kökten uca besleyen ve kırılmalara karşı saçı koruyan OGX Coconut Milk serisi ise “güzellik, saf ve sade” mottosuyla saça ihtiyacı olan her şeyi verirken, yaz sıcaklarında saçlarınız hak ettiği değeri görecek.