Ofise dönüşlerde çalışanları neler bekliyor?

Evden çalışma sürecinin uzaması ve beraberinde gelen hibrit çalışma sistemininin, iş yeri kavramını dört duvar olmaktan çıkartıp şehrin her köşesine yaydığını belirten Psikolog Dr. Feyza Bayraktar, çalışanların iş motivasyonunu arttırmak adına pandemi öncesindeki döneme kıyasla çalışma koşullarında değişikliklere gidilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Pandemi süreci, hayatın her alanında olduğu gibi, çalışma yaşamında da birtakım değişiklikleri beraberinde getirdi. İzolasyon süresinde evlere kapanan çalışanlar ofis ortamından uzak, evlerinde çalışmak zorunda kaldı.

Bu süreçte, kendi özel çalışma alanı olmadığı ve iş arkadaşlarıyla sosyalleşemediği için evden çalışmak konusunda mutsuzluğunu dile getirip online çalışmanın yorucu olduğunu söyleyenler olsa da, çalışanların birçoğunun bu sisteme kısa zamanda alıştığını belirten Psikolog Dr. Feyza Bayraktar, “Online çalışanlar, zamanla bir düzen oturtup evde olmaya alıştı. Mesai saatinden daha geç uyanıp evde olmanın verdiği rahatlıkla çalışmak, gün içinde yapılan kısa istirahatler ile dinlenmek gibi alternatif kaçamakların yanı sıra, özellikle aşılardan sonra arkadaşlarla buluşup evde ya da dışarda çalışmak, online çalışma sistemini çok daha cazip hale getirdi” açıklamasında bulundu..

Çalışma şekli değişiyor. Peki, çalışanlar memnun mu?

Hayatın pandemi öncesindeki sürece evrilmesi ile birlikte evden çalışanların ofise dönmeye başlaması ise, beraberinde birtakım değişimlere neden oldu. Peki, çalışanlar bu değişime hazır mı? Yapılan araştırmalar, çoğu çalışanın uzaktan çalışma sistemine devam etmek istediğini söylüyor.

“Çalışanlar ofise dönmek istiyor mu?

Çalışma koşullarındaki değişimin, her hayat farklılığı gibi stres tetikleyici bir etken olduğunun altını çizen Bayraktar, “Ev ortamına alışan çalışanların birçoğu, ofise dönme konusunda oldukça mutsuz. Sabah erken kalkıp hazırlanmanın ardından şehrin trafiğinde işe varmaya çalışma gerginliği, ofiste olmayı anlamsız kılmaya başlıyor. Çalışanların bunu sorgulaması da, beraberinde iş yerinde olmakla ilgili motivasyon eksikliğine neden oluyor” açıklamasında bulundu.

Motive edici etkinlikler performansı arttırabilir

Ofiste çalışma motivasyonu arttırmak için olağan sürece kıyasla daha fazla etkinlik yapılmasının, hem iş akışını hem de çalışan motivasyonunu arttıracağının altını çizen Bayraktar, sözlerine şöyle devam ediyor: “Özellikle pandemi dönemi, ihtiyaçlar listesini değiştirdi. Her sabah erkenden uyanıp şehrin kaosunda hayatta kalmaya çalışmak, eskiden alışık olunsa da bugün sorgulanan bir durum. Ancak; iş yerinde olmanın, çalışanların iş arkadaşları ile ilişkileri kuvvetlendirmesi ve yeni insanlarla tanışmaya olanak sağlaması açısından önemini yadsımamak gerekir. Ortaya çıkan etkileşimden enerji alarak yeni fikirler üretmek, gün içinde bölünmeleri ortadan kaldırıp iş yerine olan aidiyet duygusunu güçlendirmek, çalışma motivasyonu için fazlasıyla önem arz ediyor. Bu nedenle; özellikle çalışanlarını ofise geri çağıran şirketlerin, iş yerinde olmaya dair motive edici etkinlikler ve grup aktiviteleri düzenlemek üzerine yoğunlaşması gerekiyor.”