Nusr-Et'ten Beyrut’a destek çağrısı

Türkiye’den çıkan ve başarısı tüm dünyaya yayılan; 4 ülkede 22 restoranı ve 2 bin çalışanı ile hizmet sunan Nusr-Et, Beyrut’ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla “Biz Bir Aileyiz” sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı. Dünyanın en köklü insani yardım kuruluşu Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu üyesi olan Türk Kızılay iş birliğiyle başlatılan yardım kampanyasına Etiler Nusr-Et şubesinin 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek tüm gelirleri bağışlanacak.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’de olduğu gibi dünyanın farklı bölgelerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi görev edinen Nusr-Et markası, uluslararası bir yardım kampanyası başlatıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kadın ve çocuk misafirlerini ücretsiz ağırlayan Nusr-Et, Elazığ depremi sonrası ve pandemi sürecinde Türkiye’de yürüttüğü toplumsal yardım kampanyalarının ardından “Biz Bir Aileyiz” sloganıyla başlattığı uluslararası destek kampanyası ile bu kez Lübnan halkının yanında yer alıyor. Yaptığı yardımlarla 100 binden fazla kişiye ulaşan Nusr-Et, küresel ölçekte bir destek hareketinin başlangıcını yapıyor ve Lübnan halkının yaralarını sarmaya hazırlanıyor.

Beyrut limanında 4 Ağustos tarihinde meydana gelen elim patlamanın ardından bölgedeki yaraların hızla sarılması amacıyla dünyanın en köklü insani yardım kuruluşu Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu üyesi olan Türk Kızılay iş birliğinde başlatılan yardım kampanyasına Etiler Nusr-Et şubesinin 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek tüm gelirleri bağışlanacak.

Patlamada zarar gören Lübnan halkının yaralarının en kısa sürede sarılması için düzenlenen yardım kampanyasına dünyanın her yerinden bağış yapabilmek mümkün.