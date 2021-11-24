Novartis'ten Türkiye'de 2,4 milyar dolarlık ‘sosyal etki’

Sürdürülebilir Kalkınmayı Yeniden Düşünmek: Sağlık Sektörünün Ardındaki Sosyal, Çevresel, Ekonomik Değer konulu basın toplantısında konuşan Novartis Grup Türkiye Başkanı Altan Demirdere, koronavirüsün global ekonominin dinamiklerini değiştirirken, işletmeler ve ülke yönetimlerinin de çevresel ve toplumsal fayda odaklı ekonomik büyümenin önemini fark ettiğini vurguladı.

Novartis olarak, Sağlık Ekonomisi Raporlaması (HER) ve Sosyal, Çevresel ve Ekonomik (SEE) Etki Değerlemesi hazırladıklarını dile getiren Demirdere, raporlardan elde edilen çıktılara ilişkin bilgi verdi.

Novartis Grup Türkiye Başkanı Altan Demirdere

“GSMH'ye toplam katkımız 359 milyon dolar olmuştur”

Sağlık Ekonomisi Raporlaması'nın değer zinciri üzerindeki her bir katkıyı ve yatırımlarının verimliliğini ayrı ayrı hesapladığını belirten Demirdere, Alman Wifor Enstitüsü tarafından Türkiye'nin de içinde olduğu 190 ülke için hazırlanan raporun sonuçlarına göre, Türkiye'deki sağlık harcamalarının GSMH'deki payının yüzde 4,4 ile yüzde 9,9'luk dünya ortalamasının yarısından az olduğunu vurguladı.

Novartis'in son 3 yılda iş faaliyetlerinin toplum ve çevre üzerindeki etkilerinin ölçümünü sağlayan bir yaklaşım metodu geliştirdiğini kaydeden Demirdere, "Bu, Sosyal, Çevresel ve Ekonomik Etki Değerlemesi olarak adlandırıldı." dedi.

2020 yılında Novartis Türkiye'nin söz konusu etki değerlemesi sonuçlarına göre "sosyal etkilerinin" 2,4 milyar dolar olduğunu vurgulayan Demirdere, 12,5 milyondan fazla hastaya ulaşıldığını aktardı.

Çevreye olan negatif etkilerinin 28 milyon dolar olduğunu belirten Demirdere, "Negatif çevre etkisinin 5,5 milyon doları Novartis'in kendi operasyonları, geri kalan miktar ise tedarik zinciri tarafından yaratılmaktadır. GSMH'ye toplam katkımız 359 milyon dolar olmuştur. 1655 çalışan istihdam edilmiştir ve farklı endüstrilerde toplam 5 bin 661 iş oluşumuna katkıda bulunulmuştur. Toplam sosyal, çevresel ve ekonomik (SEE) etkimiz 2,3 milyar dolar olmuştur." ifadelerini kullandı.