Novartis İlaç Türkiye, dünya çapında “En İyi İşveren” ödülüne layık görüldü

Novartis İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Avinash Potnis; “Dijitalleşme hayatımızın her alanına hızla yayıldı ve iş yapış şekillerimizi değiştirdi. Novartis İlaç olarak 2020 yılındaki başarımızı çalışanlarımızın adanmışlığına ve saha ekiplerimizin operasyonel mükemmellik için çalışmasına borçluyuz. Merak eden, ilham veren ve yetkin çalışanların oluşturduğu kurum kültürümüz Türkiye’deki başarımızın temel unsurudur. Liderlik anlayışımız ve yenilikçi İK politikalarımız En İyi İşverenler Enstitüsü tarafından bu yıl Avrupa ve Türkiye’nin yanı sıra dünyada da En İyi İşveren seçilmemizi sağladı” dedi.

Novartis Grup Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Senay Kızılkaya, Novartis İlaç olarak Avrupa ve Türkiye’den sonra dünya çapında da En İyi İşveren ödülü aldıkları için gurur duyduklarını belirterek, “Çalışanlarımız bizim en büyük değerimiz ve önceliğimiz. Herkes için zor bir yıl oldu ancak Novartis İlaç olarak yıllardır sürdürdüğümüz insan kaynakları uygulamalarımızla yarattığımız güçlü kültürümüz sayesinde pandemi dönemine de kolay uyum sağladık. Novartis olarak, esnek çalışma modelini uzun yıllardır başarılı bir şekilde uyguluyorduk. Salgının ülkemizde de görülmeye başlamasıyla birlikte ofis ve saha çalışanlarımız evden çalışmaya geçti. Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımız, esnek çalışma modelimiz ve dijital altyapı çözümlerimizle pandemi sürecinde de çalışanlarımızın iş süreçlerini etkin bir şekilde yürütebilmelerini ve bu sayede hastalarımızın tedavilerine kesintisiz ulaşabilmelerini sağladık. Aynı zamanda, bu dönemi fırsata çevirerek çalışanlarımızın kariyer yolculuklarında yapılandırılmış programlarla onları desteklemeye devam ettik. Bu yıl dünya çapında da En İyi İşveren seçilmemiz, attığımız adımların sektörde fark yarattığının önemli bir göstergesi oldu” dedi.