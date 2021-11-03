Nobel İlaç, İBG (İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi), Ozbio, TÜBİTAK İş Birliği ile Bir İlke İmza Atıldı

Nobel İlaç merkez ofisinde gerçekleştirilen imza törenine; TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Nobel Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy, İBG Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, İBG Farma Direktörü Prof. Dr. Mehmet İnan, OzBioSciences Inc. USA CEO Dr. Sadettin Öztürk ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp katıldı.

Anlaşmayı Nobel Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy, İBG Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, OzBioSciences Inc. USA Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sadettin Öztürk imzaladı.

KOVİD-19 pandemisi ile önemi bir kez daha ortaya çıkan biyoteknolojik ilaçlar, genel ilaç pazarının değer olarak yaklaşık % 20 sini alırken, maalesef hammaddesi ülkemizde üretilen sadece bir tek ilaç bulunuyor. Nobel ilaç 2000’li yıllardan beri bu alandaki eksikliği gidermek için biyoteknolojik ilaç geliştirme ve üretim çalışmaları yapıyor. Özellikle 2014 yılından beri tesis inşaatlarının çalışmalarının yanısıra, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ile yeni molekül geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor.

Nobel’in, biyoteknolojik ilaçlar konusunda çabaları sadece kendi bünyesinde Ar-Ge ve Üretim çalışmaları yapmasının dışında, ülkemizde biyoteknolojik ilaç eko sisteminin kurulması ve yaygınlaşması amacı ile insan kaynağı yetiştirmek ve akademi, kamu ve diğer kurumlarla ortak çalışmaları da yapmayı içeriyor.

Nobel İlaç biyoteknolojik ilaçta sürdürülebilirliğini sağlamak için yaklaşık 6 yıldır çok büyük bir yatırım yapıyor. Gebze’de Türkiye’nin şu anda üretim kapasitesi açısından en büyük biyoteknolojik ilaç hammadde üretim tesisine sahip olan firma, bu tesiste dünya ilaç pazarının en son trendi olan biyoteknolojik ilaçların hammaddesini üretecek.

Bu hammaddelerden bir tanesi de şu anda TÜBİTAK’ın katalizörlüğünde Nobel, IBG ve Özbio’un birlikte imza attıkları bir ürün. Ülkemizin her sene 10 milyonlarca dolar ödeyerek yurtdışından ithal ettiği ve nadir bir hastalık için kullanılan bir ilacın ülkemizde üretilmesi için bu üç kurum bir araya gelerek Sanayi- Akademi ve Kamu’nun ortak çalışmasının en güzel örneğine imza atmış oldular. Bu ilacın ülkemizde üretilmesi ile ithalattan doğan cari açık kapatılmış ve Nobel İlaç’ın ihraç potansiyeli ile de ülkemiz ekonomisine değer katılmış olacak.