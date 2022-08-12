Niz Olive’den 2022 yılının erken hasat ilk zeytinyağları gelmeye başladı

Aydın’ın Memecik cinsi zeytin ağaçları arasındaki saklı cenneti Naipli köyünde sadece el ve tarak ile toplanan zeytinlerle kalite ve hijyenden ödün vermeden yüksek standartlarda üretim yapan Niz Olive, 2022 yılının erken hasadında elde ettiği soğuk sıkım natürel zeytinyağını tüketicinin beğenisine sundu. Yüksek polifenol seviyesinin yanı sıra kendine özgü yoğun meyvemsi aromaya sahip Memecik Erken Hasat Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı, dil üzerinde yoğun hissedilen acılığı ve genizde yarattığı hafif yanma hissiyle yemekleri leziz tadıyla buluşturuyor.

Niz Olive, zeytini incitmeden el ve tarakla topluyor

Niz Olive’in, Aydın’ın Ortaklar ilçesine bağlı Naipli köyündeki modern tesisinde üretilen Memecik Erken Hasat Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı, ekim ayından başlayan erken hasatla birlikte tüketicisinin sofrasına ulaşmaya başlıyor. Zeytine nimet gözüyle bakan ve geleneğe sahip çıkan firma, zeytinleri zarar verme olasılığı en az olan el ve tarakla topluyor. Çuval içinde kızışarak olumsuz tatlar oluşmasının önüne geçmek amacıyla hava geçirgen kasalara koyulan zeytinler, en fazla dört saat içinde sıkım tesisine ulaştırılarak üretime geçiliyor. İki fazlı sistemde soğuk sıkım yöntemiyle üretilen Niz Olive’in yemeklere sağlıklı lezzetini kavuşturan erken hasat zeytinyağı, dolum aşamasına geçilene kadar krom tanklarda dinlenmeye alınıyor.

Lezzet seviyesi yüksek, mineral içeriği bakımından zengin

Niz Olive Memecik Erken Hasat Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı, sabah kahvaltılarında doğrudan ya da ağız tadına göre çeşitli baharatlar karıştırılarak, salataların, mezelerin, pilavların, makarnaların ve ızgara balıkların ise üzerine dökülerek çiğ tüketilebiliyor. Damak tadını geliştiren ve eklendiği yiyeceklerin lezzetini artıran ürün, standartlar üstü hijyen önlemleri ve modern üretim teknolojisi ile sağlık ve kozmetik bakım amacıyla da güvenle kullanılabilecek niteliklere sahip olmasıyla öne çıkıyor. Ürünün soğuk işlemi modern tesislerde gerçekleştiği için demir, bakır, kükürt, fosfor, potasyum ve magnezyum minerallerini de üst düzeyde barındırıyor. 0,2-0,3 dizem derecesine sahip zeytinyağı, 250 ml ve 500 ml seçenekleriyle özel üretim beyaz cam şişede; 1000 ml, 2000 ml ve 3000 ml teneke seçenekleriyle de tüketicisine sunuluyor.