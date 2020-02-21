NISSAN Türkiye, yönetici ihraç etmeye devam ediyor

NISSAN Türkiye bünyesinde 1997 yılında Finans Müdürü olarak göreve başlayan ve 2002 yılında Finans ve Muhasebe Müdürlüğü görevini üstlenen, 2005 yılından itibaren sürdürdüğü Finansal Kontrolörlüğünün ardından 1 Nisan 2012 itibari ile Nissan Türkiye’nin Genel Müdür Yardımcılığı’nı yürüten Birol Kırklareli, Nissan Güney Afrika Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

1 Mart itibarı ile yeni görevine başlayacak olan Kırklareli, NISSAN Güney Afrika bölgesinde Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak sorumluluk üstlenecek. NISSAN Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Yönetim Komitesi Başkanı Peyman Kargar'ın duyurusunu yaptığı atama ile Kırklareli, bundan sonra Güney Afrika’da mali işler faaliyetinin geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Birol Kırklareli Kimdir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Bölümünde eğitimini tamamlayan Birol Kırklareli, iş hayatına Yapı Kredi Bankasında başlamıştır. Çukurova İthalat ve İhracat şirketinde Finans Uzmanlığı görevinin ardından Valeo Otomotiv Şirketinde Finans Müdürü olarak çalıştı. Kırklareli, 1997 yılından itibaren, Nissan’da kariyerine devam ediyor.