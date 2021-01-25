NG KÜTAHYA SERAMİK YÜKSELEN DEĞERLER ÖDÜL TÖRENİ ONLİNE ÜZERİNDEN REKOR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

NG Kurucu Başkanı Nafi Güral: “Antalya’da 2.400 metrekarelik devasa bir showroomumuz var. Hem iş ortaklarımızın hem de bizim gelişmemizde çok önemli kilometre taşı oldu. Elbette bu başarılar sadece benim başarım değil. Benim yanımda değerli çalışma arkadaşlarım var. En önemlisi de iş ortaklarımız var. Beraberce bugünlere geldik. Yeter mi hayır asla yetmez. Geldiğimiz bu noktayı biz asla ve asla yeterli bulmuyoruz. Mutlak suretle daha iyiye daha güzele hedef almamız lazım.”

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral: “2020’de özellikle İnşaat sektöründe ürünlerimizin yok sattığı bir dönemi yaşadık. Pandemi sürecinde Kütahya Seramik Fabrikalarını yüzde 100 kapasiteye çıkardık. Bunun yetmediğini görünce yeni bir fabrika yatırımı için hemen kolları sıvayarak yatırım kararı aldık. 8 milyon metrekare ile üretim sağlayacak bu büyük projenin ilk fazını 2021 yılının Ekim ayında işletmeye açarak Türk ekonomisinin hizmetine sunmayı planlıyoruz. 15 Temmuz Fabrikamızın yanında yer alacak bu fabrikamızın adı da 29 Ekim Seramik Fabrikası olacak.”

Yeni açılan NG Sapanca Enjoy Otel’de gerçekleştirilen törene, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral , Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Semal Güral Sürmeli, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür,Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral ile aile üyeleri katıldı. Ayrıca, Nafi Güral’ın değerli ağabeyi Gürallar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral’ da törene katıldı.

Nafi Güral: “Arkamızda is değil iz bırakmamız lazım”

Nafi Güral, iş ortaklarına çok değerli öğütlerde bulundu:“Yüz ağartacak sonuç almak için saç ağartmak gerekir. Yüz ağartacak başarılarınız saçlarınız ağardığında devam ediyorsa işte o zaman başarılısınız. Arkamızda is değil iz bırakmamız lazım. Krizleri iyi yönetmeliyiz. Her zaman söylüyorum kriz diye bir şey yok onlar hayatın doğal akışı içerisinde karşımıza çıkabilecek şeylerdir.Yüz ağartacak sonuç almak için saç ağartmak gerekir. Yüz ağartacak başarılarınız saçlarınız ağardığında devam ediyorsa işte o zaman başarılısınız. Krizleri iyi yönetmeyi bilmelisiniz. Otomobil kullanıyorsunuz mesela beklemediğin bir anda önüne kasis çıkabiliyor. Beklemediğiniz bir anda karşıdan gelen bir hatalı araç sizi zor durumda bırakabiliyor. Bunları atlatmak ve yolumuza devam etmek zorundayız.

Erkan Güral: “Yeni fabrikamızın adı 29 Ekim Fabrikası olacak”

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ise konuşmasına 2020 inşaat sektörünü değerlendirerek başladı.

“NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral: “2020’de özellikle İnşaat sektöründe ürünlerimizin yok sattığı bir dönemi yaşadık. Pandemi sürecinde NG Kütahya Seramik fabrikalarını yüzde 100 kapasiteye çıkardık. Bunun yetmediğini görünce yeni bir fabrika yatırımı için hemen kolları sıvayarak yatırım kararı aldık. 8 milyon metrekare ile üretim sağlayacak bu büyük projenin ilk fazını 2021 yılının ekim ayında işletmeye açarak Türk ekonomisinin hizmetine sunmayı planlıyoruz. 15 Temmuz Fabrikamızın yanında yer alacak bu fabrikamızın adı da 29 Ekim Seramik Fabrikası olacak.Birinci fazın tamamlanmasıyla birlikte hiç vakit kaybetmeden ikinci fazın çalışmalarına başlayacağız. 2023 ekim ayında ikinci fazı ve Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir fabrikayı hayata geçirerek Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük, en kapsamlı, en donanımlı ve en modern fabrikasını Türkiye ekonomisine ve Kütahya’ya kazandırmış olacağız. 2022 yılında bugün başlayan inşaatların kabası seramik işçiliğine geldiğinde bu talep artışının çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Yine bu süreci “yokların satıldığı” bir süreç haline getireceğiz.’’

“NG Phaselis Otel’i Nisan’da tamamlayacağız”

Gerçekleştirmekte oldukları diğer yatırımlara da değinen Erkan Güral, “Sanayi kuruluşlarımızın içerisinde yatırımlarımız devam ediyor. 15 Temmuz Fabrikası’nda yapımına devam ettiğimiz bir fırınımız daha var. Yıllık 3 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olacak. Bu fırını da hesaba kattığımızda toplam üretim kapasitemizin yıllık 11 milyon metrekare olacağını sizlere duyurmak isterim. Yatırımlarımızın devam ettiği bir diğer sektör ise turizm… Şu an ödül törenimizi gerçekleştirdiğimiz NG Sapanca Enjoy’u2020 Ekim ayında faaliyete açtık. 265 odalı olan bu otelimize yoğun bir talep olduğunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Antalya Kemer’de yapımı devam eden NG Phaselis Otelimiz var. 1.400 çalışanıyla tam mesai olarak otel inşaatımız devam ediyor. 550 odalı olan otelimizi Nisan 2021’de tamamlayarak ülke turizminin hizmetine sunacağız. Bölgenin en itibarlı ve en özel otellerinden biri olması için çalışma arkadaşlarımızla birlikte tüm gücümüzle mesai harcıyoruz.“ dedi.

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, ihracatta da önemli başarılar yakalandığının altını çizdi:

“NG Kütahya Seramik olarak ihracat bizim için son derece önemli. Son 5 senenin rakamlarına baktığımızda pazar payımızı yüzde 374 oranında artırdığımızı gördük. Geçen sene dünyanın 79 ülkesinde yer alıyorduk. Bugün bu rakamı artırmak için tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte Kütahya ve ülke ekonomimize bu çalışmalarımızla katkı sağlamaya devam etmek için bütün gücümüzle çalışacağız. Üretimimizin önemli bir bölümünü dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. NG Kütahya Seramik olarak 260 mağaza sayısına ulaşmış olduk. 45-50 civarında yurtdışında mağaza ağımız mevcut. Pandemi sürecinde mağaza açılışlarına da devam ettik. Bu süreçte açtığımız mağaza sayısı 28’dir. Biz bunu 20 olarak planlamıştık. Planladığımızın ötesine de geçmiş olduk.”

Yükselen Değerler Ödülleri Sahiplerini Buldu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen NG Kütahya Seramik Yükselen Değerler Ödül Töreni’nde ciro sıralamasında ilk yirmiye giren iş ortakları ödüllendirildi. Üçüncülüğü Mersin Yücesoy Seramik, ikincilliği Kayseri Dekoyap Yapı kazandı. NG Kütahya Seramik Antalya iş ortağıOpal Yapı ise bir rekora imza atarak dokuzuncu kez üst üste Türkiye ciro birincilik ödülünün sahibi oldu.