NG KÜTAHYA SERAMİK HER YIL DOĞAYA BİN 543 AĞAÇ HEDİYE ETTİ
30 yılı aşan üretim faaliyetleriyle NG Kütahya Seramik, tasarım ve üretimdeki üstün gücüne ek olarak, başarılı Entegre Yönetim Sistemi ile enerji verimliliğini zirveye çıkardı. Üretiminde sağladığı yıllık 750 MW enerji tasarrufuyla yılda 1 milyon 600 bin kişinin harcadığı enerjiyi geri kazandı. Her yıl doğaya 4 bin 460 ton karbon salınımını engelleyerek bin 543 ağaç dikimine eşdeğer bir kazanım elde etti. Geri kazanım faaliyetleriyle yılda 197 bin 750 m3’lük atık suyu, yeniden üretim faaliyetlerinde kullandı. Atık ısı geri kazanım sistemleriyle yıllık 8 milyon 337 bin 300 sm3 doğalgaz tasarrufu sağladı.
Entegre Yönetim Sistemi’nin kazanımlarıyla Sign Of The City Award- En İyi Endüstriyel Yapı ödülünü iki defa kazanan şirket, doğa dostu çevreci yaklaşımıyla da örnekle gösteriliyor.
Türkiye’nin seramik üretiminde gerçekleştirdiği inovatif çalışmalarla önemli katkılar sağlayan NG Kütahya Seramik, Kütahya’daki 7 fabrikasında yer alan arıtma ve geri dönüşüm sistemleri ile enerji verimliliği ve tasarrufta sınırları aştı. 30 yılı aşkın süredir seramik sektörüne yön veren şirket, sahip olduğu geri dönüşümlü ve verimlilik esaslı Entegre Yönetim Sistemi ile seramiğin üretimdeki yolculuğuna dair standartları yukarıya taşıdı. Tüm kaynakların verimli bir şekilde kullanılması çerçevesinde gerçekleştirilen üretim faaliyetleri, enerji tasarrufunu da beraberinde getirdi. En son teknolojiler üzerine inşa ettiği Entegre Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirdiği geri dönüşüm faaliyetleri ile enerji verimliliğini zirveye çıkardı. Atık ısı geri kazanım sistemleriyle yıllık 8 milyon 337 bin 300 sm3 doğalgaz tasarrufu sağladı. Geri kazanım faaliyetleriyle yıllık 197 bin 750 m3’lük atık suyu yeniden üretime dâhil etti. Her yıl doğaya 4 bin 460 ton karbon salınımı engellenerek 1543 ağaç dikimine eşdeğer kazanım elde etti. Üretim tesislerinin tamamında LED kullanılması ve aydınlatma sistemlerinin otomasyona yönlendirilmesiyle yıllık 750 MW tasarruf sağladı. Bir başka ifadeyle yılda 1 milyon 600 bin kişinin enerjisini geri kazandı.
Başarılı Entegre Yönetim Sistemi ile ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, belgelerine sahip olan, geri kazanım faaliyetleriyle Sign Of The City Award- En İyi Endüstriyel Yapı ödülüne iki defa layık görülen NG Kütahya Seramik’in, üretimde yaşam alanları ile doğal hayatı gözeten yaklaşımının detayları ve kazanımları şöyle:
Doğa dostu çevreci yaklaşım
- Isı geri kazanım projeleri ile fırınlardan çıkan sıcak hava, kurutucu olarak adlandırılan evalarda ve ortam ısınmalarında kullanılarak enerji tasarrufu sağlanıyor.
- ECO fırınlarla enerji sarfiyatı düşük fırınlar kullanılarak enerji verimliliği destekleniyor.
- Üretimde kullanılan oksijen yanmalı frit fırınlar, doğa dostu ve çevreci bir yapıya sahip.
- Yeni yatırımlarda enerji performansını göz önünde bulunduruyor. Satın alınacak ürünlerin enerji performansı değerlendiriliyor ve satın alma şartnamelerinde bu değerlendirme bir gereklilik olarak yer alıyor.
- Ürün ve hizmetlerin taşınması, sevkiyatı ve kullanımı sırasında yaşam döngüsü aşamaları değerlendirilerek, satın almalarda çevre dostu ürünler tercih ediliyor.
- Tüm kaynakların verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla geri dönüşüm sistemlerinin kurulduğu fabrikalar, doğaya atık madde bırakmama özelliğine sahip. Fabrikalarda yer alan arıtma ve geri dönüşüm sistemleri sayesinde yaşam alanlarına ve doğal hayata zarar verilmiyor. Üretim sırasında oluşan atık sular arıtılıyor ve üretim işleminde değirmenlerde değerlendiriliyor.
- Üretimde kullanılan suyun arıtılarak tekrar kullanıma uygun hale getirilmesi sayesinde su tasarrufu sağlanıyor.
- Maksimum oranda gün ışığının içeriye alınmasına uygun olarak tasarlanan fabrikaların cephe ve çatısındaki ışıklıklar, doğal bir havalandırma sistemi görevi görüyor.
- Fabrikada gerçekleştirilen paketleme işlemlerinde oluşan atıklar, geri dönüştürülüyor.
- Düzenli sağlık muayeneleri, ortam ölçümleri ve çalışma ortamında iyileştirmeler yapılarak çalışanlar için en uygun çalışma ortamı sağlanıyor.
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