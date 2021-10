NG KÜTAHYA SERAMİK "GÜLSÜM GÜRAL SERAMİK TASARIM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ" MİMARLAR HAFTASI’NDA SAHİPLERİNİ BULDU

Yıllardır sanatla iç içe geçmiş bir çalışma kültürünü benimseyen NG Kütahya Seramik, gençleri tasarımları ile ön plana çıkararak gerekli motivasyonu sağlamak ve sürdürülen sanatsal-mimari faaliyetleri desteklemek hedefiyle “Gülsüm Güral Seramik Tasarım Yarışması”nın ilkini düzenledi. Tasarımlarında sınırları aşan NG Kütahya Seramik, yarışma ile iç mimarlık öğrencilerinin hayal ettikleri mimari dokunuşlara ulaşarak tasarımda sınırları aşan bir yaklaşım kazanmalarına olanak sağlayacak.

Bu sene Mimarlık Günü etkinlikleri kapsamında ilki düzenlenen yarışmaya, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi’nin öğrencileri rekor bir katılımla başvuruda bulundu. Yarışmaya başvuruda bulunan 127 tasarımın 25’i ön elemeyi geçmeyi başardı. Seçici kurul üyeleri tarafından özgünlük, yaratıcılık, renk ve yüzeyin kullanımı, tasarımın mekân ile uyumu, tasarımın ticarileşme potansiyeli kriterleri çerçevesinde titizlikle yapılan değerlendirmelerde, hikâyeleriyle ilham veren 13 tasarım, ödül töreninde sergilenmeye değer görüldü.

Jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda NG Kütahya Seramik Gülsüm Güral Seramik Tasarım Yarışmasının birinciliğini Helin Balaban, ikinciliğini Beyza Demir ve üçüncülüğü ise Ecir Ülgen Karagöl kazandı. Tasarımlarıyla ilk 3’te yer alan öğrencilere ödüllerini NG Kurucu Başkanı Nafi Güral ve eşi Gülsüm Güral birlikte verdi.

NG Phaselis Bay Otel’de düzenlenen ödül törenine Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zuhal Kaynakçı Elinç, Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Shirin İzadpanah, Gülsüm Güral Seramik Tasarım Yarışması Organizasyon Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Küçüktüvek, Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Bilim Üniversitesi’nden akademisyenler, öğrenciler, Antalya Mimarlar Odası ile İç Mimarlar Odası Başkanları, Gülsüm Güral, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral ile Antalya bölgesinin önde gelen mimarlarından oluşan çok sayıda davetli katıldı.. Tören öncesi Türkiye’nin dünyaca ünlü piyanisti Kerem Görsev, davetlilere unutamayacakları bir dinleti sundu.

Sema Güral Sürmeli: “Gençlere Büyük Önem Veriyoruz”

Ödül töreninde konuşan Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, NG Grup olarak gençlere büyük önem verdikleri ve onlara yatırım yaptıklarını söyledi. Güral,

“NG Grubu olarak bizler her ne kadar endüstriyel tasarımlar yapsak da dünyanın en büyük seramiklerini üretsek de bütün bunların başlangıcı da elbette ki iyi tasarımlarla inovatif yaratıcı tasarımlarla oluyor. Sektöre değer katabilmek bu kadar iyi işler çıkartabilmek elbette ki siz değerli tasarımcı, öğrenci arkadaşlarımızla, geleceğin sanatçılarıyla oluyor. Bu misyonla yapmış olduğumuz yarışma sonuçlandı. Yarışmada, burada da görmüş olduğunuz birbirinden kıymetli tasarımlara baktığımız zaman seramikten öte, her biri belki de tablo gibi alıp duvarlarımıza asabileceğimiz sanat eserleri ortaya çıktı. Üniversite sanayi iş birliği kapsamında genç arkadaşlarımıza büyük önem veriyoruz. Bu anlamda seramik ve porselen alanında yarışmalar düzenliyor ve bu yarışmalarda ortaya çıkan tasarımların hayata geçmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tasarım bir bütündür, sanat evrenseldir. Sanat ve sanatçıyla ilgili olan her konuda da NG Grubu sanatçıların yanındadır. Yarışmamız aracılığıyla önümüzdeki senelerde bugün olduğu gibi geleceğe yön verecek evlerimize, binalarımıza, mekânlarımıza hayat kazandıracak tasarımların daha da kuvvetlenerek çıkacağına inanıyoruz“ dedi.

Erkan Güral: “Sanatın Gelişmesine Katkı, Sanayinin Görevlerinden”

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ise tasarımların ortaya çıkmasında yaratıcılığın önemini vurguladığı açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

“Sanat ve tasarım gönülden gelen bir coşkudur ve o coşkunun kâğıt üzerine ya da seramiklere yansımasıdır. Ekip arkadaşlarımızın aylardır yürüttüğü bu çalışma, sevgili mimar dostlarımızın ve kıymetli akademisyenlerin oluşturduğu jürinin değerlendirmeleri sonucunda bugüne ulaştı. Sanayinin tabi ki görevleri var, sorumlulukları var. O sorumluluklarından bir tanesi de tasarım ve sanatın gelişmesi. Olaya sadece endüstriyel olarak bakmayıp, içten gelen o tasarımların, mimarlarımızın, sanatseverlerin duygularına taşıdıkları bu ambiyansı, bizim yaşam alanlarımıza da dönüştürebilme süreci. Dolayısıyla özellikle mimarlarımızın ve iç mimarlarımızın içinden gelen o coşkuyla oluşan ve yaşam alanlarımızın değişmez birer parçası olan bu kıymetli eserlerin bizlerle buluşturulmasına vesile olmaları ayrıca çok önem taşıyor. Antalya Bilim Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz bu projenin pek çok katılımcısı oldu. Çok kıymetli eserler geldi. Tabi ki takdir değerli jürimizindi. Kendileri bu uzun süreçte, el emeği, göz nuru tasarımları değerlendirdiler. Şu anda buruda bulunan sevgili kardeşlerimizin aileleriyle birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz bu projenin bundan sonraki yıllarda da yine annemizin ismiyle devam etmesini ve sizlerle birlikte bu projelerde, bu programlarda bundan sonraki süreçte de hep birlikte olmayı arzu ediyorum.“

Gülsüm Güral: “Bugün Benim İkinci Doğuşum”

Adına Seramik Tasarım Yarışması düzenlenen Gülsüm Güral, yarışma ile öğrencilerin hayal ettikleri mimari dokunuşlara ulaşabilmelerine olanak sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Kısa süre öncesine kadar adıma böyle bir ödül töreninin hazırlandığını hiç bilmiyordum. Evlatlarım, eşim ve bütün seramik çalışanları benim adıma bu ödül törenini düzenlemişler, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün dostlarımıza, misafirlerimize, mimar arkadaşlarımıza, bu törene katılan öğrenci arkadaşlarımıza ve ailelerine bütün personelimize gönülden teşekkür edip, herkesi tebrik ediyorum. İnanın ben çok mutluyum. Bugün gerçekten ikinci doğuşum benim. Bugün benim adıma böyle bir tören düzenlendiği için inanın çok mutluyum. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ödüllerin, bu yarışmaların artarak çoğalmasını istiyorum. Öğrenci kardeşlerime hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Nafi Güral: “Gelişmek İçin Bütün Gücünüzü Kullanın”

NG Kurucu Başkanı Nafi Güral dereceye giren öğrencilere ödüllerini sunarken gençlerin gelişime hep açık olmaları tavsiyesinde bulundu. Güral, “Ben aslında bu projeyi sadece bir seramik tasarım yarışması olarak görmüyorum. Bu sanayiye değer katan, marka değerine değer katan, ülkemize değer katan tasarımların ortaya çıkması, gün yüzüne çıkması ve bunların ekonomiye kazandırılması anlamında son derece değerli görüyorum. Her birisi birbirinden değerli bu eserleri ortaya koyan kardeşlerimize de gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla yetinmesinler kendilerini daha fazla geliştirmek için bütün güçlerini kullansınlar. İnanın hem ülkemizin hem de firmalarımızın değer kazanması bu anlamdaki tasarımların gelişmesiyle mümkün olacak” dedi.

NG Kurucu Başkanı Nafi Güral’ın torunu ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral’ın oğlu; kendisi de bir öğrenci olan Demir Nafi Güral da ödül töreninde bir konuşma yaptı.

‘’Bugün ben de bir öğrenci olarak karşınızdayım. Yarışmaya katılan eserleri tek tek inceledim ve hepsine hayran kaldım. Sanki bir fabrikanın profesyonel tasarımcıları tarafından tasarlanmış gibi. Değerli dedem Nafi Güral, 4. Kuşak nesil olarak bizleri her gördüğünde eğitimin önemini dile getirir. Hangi bölümü okumak istersek o alanda yol almamızı istiyor. İki sene sonra ben de üniversite öğrencisi olacağım. Umarım böyle güzel tasarımlar ortaya çıkarabilirim. İleride sizlerin ve bizlerin sanatsal tasarımlarını sanayimizin gücüyle birleştirince çok güzel eserler ortaya çıkarırız. Bunların ülkemize katma değer olarak döneceğini düşünüyorum. Bu şekilde ülkemizi ve ailelerimizi gururlandırırız.’’