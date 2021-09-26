NG Kütahya Seramik'den 2 Milyar TL'lik dev yatırım!

Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından bir olan NG Kütahya Seramik, ülkenin geleceğine darbe vurmak isteyenlere inat yatırımlarına devam ediyor. Kütahya'daki seramik fabrikasına 15 Temmuz adını veren firma iki milyar liralık yatırım bedeliyle hayata geçireceği yeni fabrikasının adını da 29 Ekim koydu. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünde tam kapasite olarak faaliyete geçecek olan fabrika Türkiye'nin tek çatı altında en büyük yatırımı olma özelliği taşıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temur'un haberine göre her yıl geleneksel olarak düzenlenen NG Kütahya Seramik Yükselen Değerler Ödül Töreni’nde konuşan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, 15 Temmuz Fabrikasının hemen yanı başında inşa edilecek tesisin toplam bin kişiye istihdam sağlayacağını dile getirerek “2020’de özellikle inşaat sektöründe ürünlerimizin yok sattığı bir dönemi yaşadık. Pandemi sürecinde NG Kütahya Seramik fabrikalarını yüzde 100 kapasiteye çıkardık. Bunun yetmediğini görünce yeni bir fabrika yatırımı için hemen kolları sıvayarak yatırım kararı aldık. Sekiz milyon metrekare ile üretim sağlayacak bu büyük projenin ilk fazını 2021 yılının ekim ayında işletmeye açarak Türk ekonomisinin hizmetine sunmayı planlıyoruz. 15 Temmuz Fabrikamızın yanında yer alacak bu fabrikamızın adı da 29 Ekim Seramik Fabrikası olacak. Birinci fazın tamamlanmasıyla birlikte hiç vakit kaybetmeden ikinci fazın çalışmalarına başlayacağız. 2023 Ekim ayında ikinci fazı ve cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir fabrikayı hayata geçirerek Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük, en kapsamlı, en donanımlı fabrikasını Türkiye ekonomisine kazandırmış olacağız’’ dedi.

Bunun yanı sıra 15 Temmuz Fabrikasında fırın yatırımı ile yıllık üç milyon metrekare üretim ilave kapasiteye ulaşacaklarını belirterek "Bu fırını da hesaba kattığımızda toplam üretim kapasitemizin yıllık 11 milyon metrekareye ulaşacak. Yatırımlarımızın devam ettiği bir diğer sektör ise turizm. NG Sapanca Enjoy’u 2020 Ekim ayında faaliyete açtık. 265 odalı olan bu otelimize yoğun bir talep oldu. Malum, pandemi dolayısıyla hafta sonu dışarı çıkma yasağı var. Hafta sonunu aileleriyle otelde geçirmek isteyenler bizi tercih ediyor. Antalya Kemer’de yapımı devam eden NG Phaselis Otelimiz var. 1.400 çalışanıyla tam mesai olarak otel inşaatımız devam ediyor. 550 odalı olan otelimizi Nisan 2021’de tamamlayarak ülke turizminin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

ABD ALIMI TÜRKİYE'YE KAYDIRDI

Güral, ihracatta ki başarılarına da dikkat çekerek şunları kaydetti: Pandemide yenileme arttı, marka projeler de yeni temeller attı. TÜİK verilerine göre 2020'de alınan ruhsat sayısı yılın ilk dokuz ayında yüzde 73,7 oranında artmış. Bunlar 2021 ve 2022 yılında tamamlandığında yoğun bir taleple karşı karşıya geleceğimizi görüyoruz. Yurt dışında ise Amerika’dan çok talep geliyor. Çin’den alımı keserek bunu Avrupa ve Türkiye’ye kaydırdılar. Türk seramik sektörüne ABD’den talepte son dönemde en az yüzde 50 artış var. Daha fazla ürün olsa daha fazla da alırlardı. Son beş yılda bu alanda pazar payımızı yüzde 374 oranında artırdık. Geçen yıl 79 ülkeye satış yapıyorduk. Bunu artırmak için çalışıyoruz.

NG Kütahya Seramik olarak 260 mağaza sayısına ulaştıklarını hatırlatan Güral, 50 civarında yurt dışında mağazaları olduğunu, pandemi döneminde mağaza açılışlarına devam ettiklerini, bu dönemde 28 yeni mağaza daha açtıklarını aktardı.

"Saç ağartmadan başarı gelmez"

Törende iş ortaklarına seslenen NG Kurucu Başkanı Nafi Güral şu tavsiyelerde bulundu: Arkamızda is değil iz bırakmamız lazım. Krizleri iyi yönetmeliyiz. Her zaman söylüyorum kriz diye bir şey yok onlar hayatın doğal akışı içerisinde karşımıza çıkabilecek şeylerdir. Yüz ağartacak sonuç almak için saç ağartmak gerekir. Yüz ağartacak başarılarınız saçlarınız ağardığında devam ediyorsa işte o zaman başarılısınız. Krizleri iyi yönetmeyi bilmelisiniz. Otomobil kullanıyorsunuz mesela, beklemediğin bir anda önüne kasis çıkabiliyor. Beklemediğiniz bir anda karşıdan gelen bir hatalı araç sizi zor durumda bırakabiliyor. Bunları atlatmak ve yolumuza devam etmek zorundayız.

"Franchise ile mağaza açacağız"

Kütahya Porselen 50. yıl kutlama töreninde konuşan Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli de yeni dönemde franchise modeli ile mağazalar açacaklarını söyledi. Sürmeli, “Katma değeri yüksek ürünlerimizi 72 farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönemde çok güzel sürprizlerimiz var. Dünyaca ünlü tasarımcılarla yeni iş birliklerine imza attık. Yeni koleksiyonlarımızı çok yakında hayata geçireceğiz. İstanbul’da ‘NG Mutfak Sanatları Akademisi’ de kuracağız. Showroom yatırımlarımızı da hızlandırdık. Ayrıca önümüzdeki dönemden itibaren franchise modeliyle yeni mağazalar açacağız’’ dedi.

50. yılda tüm aile bir araya geldi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen NG Kütahya Seramik Yükselen Değerler Ödül Töreni ile Kütahya Porselen’in 50. Yıl kutlaması ve Yükselen Yıldızlar Ödül Töreni, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşti. Yeni açılan NG Sapanca Enjoy Otel’de gerçekleştirilen törene, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral , Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Semal Güral Sürmeli, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral ile aile üyeleri katıldı. Ayrıca Nafi Güral’ın ağabeyi Gürallar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral da törene katıldı. Bayiler toplantısı Kütahya Porselen'in 50. yıl pastasının kesilmesi ve dünyaca ünlü tenor Hakan Aysev’in Kütahya Porselen 50. Yıl Özel Konseri ile sona erdi.