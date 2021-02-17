NG Konukseverliği NG Phaselis Bay ile Akdeniz’de!

Yeni otel yatırımı hakkında bilgi veren NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “Pandemi sürecinde ne satışlarımız yavaşladı, ne de yatırımlarımızı durdurduk. Antalya Göynük’ten satın aldığımız Phaselis Otel’de, yepyeni bir konsept ve hizmet sunmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. NG Phaselis Bay olarak isimlendirdiğimiz otelimiz, olağanüstü koylara sahip ve çam ağaçlarının arasında yer alıyor. Nisan 2021’de hizmete sunacağımız NG Phaselis Bay’e toplamda 500 milyon TL yatırım yaptık. Misafirlerimize eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Yeni yatırımlarımız ile de Türk turizmine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

“See, Feel, Love” (Tanı, Hisset, Sev) sloganıyla modern gezginlerin vazgeçilmezi olmaya hazırlanan NG Phaselis Bay, yüksek standartlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor.