Neutrogena’nın Sivilce Karşıtı Cilt Bakımıyla Sivilceler Artık Canınızı Sıkmasın!

Cildi koruyan yenilikçi formülüyle Neutrogena'nın Sivilce Karşıtı Cilt Bakım Serisi, uzun araştırmalar sonucu geliştirilen, nazik olduğu kadar içeriğindeki salisilik asit sayesinde etkili sivilce karşıtı çözümler sunuyor. Neutrogena cilt bakım serisi, ciltteki yağa ve sivilce oluşumuna neden olan etkenleri temizliyor ancak ileride oluşabilecek yeni sivilcelere karşı cildin korunmasına yardımcı olacak elementlere zarar vermiyor, dolayısıyla cildin savunma mekanizmasını koruyor. Ayrıca gün boyu maske kullanımından kaynaklanabilecek sivilcelere karşı bakım konusunda sizi yalnız bırakmıyor.

Neutrogena'nın Sivilce Karşıtı Cilt Bakım Serisi'ndeki Yüz Temizleme Jeli, Peeling Jel, Yağsız Yüz Nemlendiricisi ve SOS Jel içeriğindeki salisilik asit sayesinde sivilcelerle mücadele eder, yağsız formülüyle yenilerinin oluşmasını engellemeye yardımcı olur.

Neutrogena Sivilce Karşıtı Günlük Temizleme Jeli, ilk kullanımdan itibaren sivilceleri temizlemeye destek olur. Cilt bariyerini koruyarak cildin yeni sivilce oluşumuna karşı daha dirençli hale gelmesini sağlar. Maksimum güçteki etkin formülü gözeneklerin derinliklerine inerek sivilceler ile savaşırken cildin temel yapı maddelerine zarar vermeden doğal cilt bariyerini güçlendirir. Cildi yeni sivilce oluşumundan korumaya yardımcı olduğu klinik olarak kanıtlanmış formülüyle hassas ciltler için bile uygundur.