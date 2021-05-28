NetWork’ten Sıcak Yaz Erkek Koleksiyonu

NetWork’ün, güçlü renk kombinasyonlarıyla dikkat çeken koleksiyonunun tamamı, lüks ve konfor odaklı Akdeniz şıklığını şehir hayatına ve plajlara taşıyor.

Pastel ve nötr tonları canlı renklerle buluşturan geniş koleksiyonda; boncuk ve palmiye işleme detaylı polo yaka tişörtler, renkli keten gömlekler ve kısa kollu desenli vual gömlekler başrol oynuyor. Natürel dokularıyla öne çıkan ceket-pantolon takımları ve şortlar gündüzden geceye uzanan stil sahibi görünümler yaratırken, jogger pantolonlar ve eşofman altları sportif kombinlerin vazgeçilmezlerini oluşturuyor. Göz alıcı renk ve desenlerin hakimiyetindeki mayolar ise düz polo yaka tişörtler ve keten gömleklerle bir araya gelerek cool görünümler yaratıyor.

NetWork Shoes&Bags seçkisi, Yaz 2021 koleksiyonunda da geniş model yelpazesiyle birbirinden özel seçenekler sunuyor. Yalın çizgileriyle çabasız şıklığı yansıtan renkli loafer’lar, doğallığa vurgu yapan espadriller, kalın bantlı deri ve süet sandaletler ve minimal bir duruş sergileyen sneaker’lar, sezon boyunca her okazyona eşlik ediyor.

Tüm tasarımlara ve daha fazlasına Network.com.tr ve NetWork mağazalarından ulaşabilirsiniz.