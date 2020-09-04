Net Holding'in Bulgaristan'daki oteli hizmete açıldı

Net Holding A.Ş'nin Bulgaristan'daki oteli hizmete açıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde bulunan ve grup şirketlerimiz tarafından işletilen Merit Grand Mosta Hotel & Casino 04.09.2020 tarihi itibarıyla tekrar faaliyete geçmiştir.'' denildi.

