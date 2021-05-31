Nestle'nin şirket içi yazışmaları sızdı: Ürünlerimizin yüzde 60'ı sağlıksız

Yayımlanan yazışmalarda Nestle ürünlerinin yüzde 60'ının sağlık testlerinde başarısız olduğuna yönelik ifadeler yer aldı.

Dünyaca ünlü gıda üreticilerinden Nestle'nin şirket içi yazışmaları basına sızdırıldı.

Financial Times tarafından paylaşılan yazışmalarda "Piyasadaki içecek ve gıda ürünlerinin yüzde 60'tan fazlası sağlıklı tanımına dahil değil. Bu ürünleri ne kadar yenilesek yenileyelim, bu tanıma hiçbir zaman uyamayacaklar" ifadesinin yer aldığı ortaya çıkarıldı.

Big Junk wakes up to its liabilities. Nestlé document says majority of its food portfolio is unhealthy via @FT

https://t.co/2rqT4aPeXv — Natasha Loder (@natashaloder) May 31, 2021

Nestle’nin evcil hayvan ürünleri ve özel sağlık ürünleri dışında ürünlerinin sadece yüzde 37’sinin Avustralya sağlık sisteminde 3.5 yıldızın üzerini gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Financial Times'ın haberinde, “Bu gıda denetleme sistemi Access to Nutrition Foundation gibi uluslararası kurumlar tarafından kullanılmakta. Uygulamaya göre yalnızca 3.5 yıldızı ürünler ‘sağlıklı’ kabul ediliyor” ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca, Nestlé'nin gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 70'inin bu eşiği karşılayamadığı belirtilirken, saf kahve hariç içeceklerin yüzde 96'sının, şekerleme ve dondurma portföyünün de yüzde 99'unun bu eşiği karşılamada başarısız olduğu kaydedildi.

Öte yandan yazışmalarda, "Ürünlerimizde önemli iyileştirmeler yaptık ancak portföyümüz, tüketici taleplerinin hızla arttığı bir ortamda, çevresel sağlık tanımlarına karşı hala düşük performans gösteriyor" denildiği bildirildi.(PATRONLARDUNYASİ.COM)