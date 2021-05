Nestle'nin şirket içi yazışmaları sızdı: Ürünlerimizin yüzde 60'ı sağlıksız

Yayımlanan yazışmalarda Nestle ürünlerinin yüzde 60'ının sağlık testlerinde başarısız olduğuna yönelik ifadeler yer aldı.

Dünyaca ünlü gıda üreticilerinden Nestle'nin şirket içi yazışmaları basına sızdırıldı.

Financial Times tarafından paylaşılan yazışmalarda "Piyasadaki içecek ve gıda ürünlerinin yüzde 60'tan fazlası sağlıklı tanımına dahil değil. Bu ürünleri ne kadar yenilesek yenileyelim, bu tanıma hiçbir zaman uyamayacaklar" ifadesinin yer aldığı ortaya çıkarıldı.

Big Junk wakes up to its liabilities. Nestlé document says majority of its food portfolio is unhealthy via @FT

