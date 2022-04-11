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Nestlé Türkiye’den Globale Atama

Nestlé Türkiye Sütlü İçecekler İş Birimi Genel Müdürü Buse Aksu Özgen, Sütlü İçecekler Stratejik İş Birimi Strateji Geliştirme Müdürü olarak İsviçre’ye atandı. Yaklaşık 20 yıldır Nestlé Türkiye’de görev yapan Özgen, iş zekası ve strateji alanındaki önemli birikimini Nisan ayından itibaren globale taşıyacak.

İş Dünyası 11.04.2022, 16:39
Nestlé Türkiye’den Globale Atama

Nestlé Türkiye çatısı altında 20 yıllık tecrübesi ile Nestlé Türkiye Sütlü İçecekler İş Birimi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Buse Aksu Özgen, kariyerine Nestlé Genel Merkezde Sütlü İçecekler Stratejik İş Birimi Strateji Geliştirme Müdürü olarak devam edecek. Nestlé Türkiye’nin ilham veren kadın liderleri arasında yer alan Özgen, Nisan ayı itibarı ile sütlü içecekler iş birimi için küresel stratejilerin belirlenmesine ve süreçlerinin yönetimine katkıda bulunacak. Ayrıca yeni fırsatlar ve iş modelleri geliştirmekten de sorumlu olacak.

Kariyerine başladığı Nestlé Türkiye’de çok çeşitli kategori ve fonksiyonda görev aldığını ifade eden Buse Aksu Özgen görev değişimi hakkında “İş dünyasına 20 yıl önce Nestlé Türkiye’nin gençlere kapılarını açtığı bir kariyer geliştirme programı ile adım attım. Bugüne kadar şirketin hemen her kategorisinde ve pek çok ticari fonksiyonunda tecrübe edinme fırsatı yakaladım. 2018 yılından bu yana ise Sütlü İçecekler İş Birimi Genel Müdürü olarak ekibimle beraber heyecan verici işlere imza attık. Yeni görevimi çok daha büyük bir sorumlulukla ancak aynı heyecan ve enerjiyle İsviçre’den sürdüreceğim. Bugüne kadar bana destek olan tüm Nestlé Türkiye Ailesine ve ekibime teşekkür ederim” dedi.

Nestlé Türkiye Sütlü İçecekler İş Birimi Genel Müdürü Buse Aksu Özgen

Buse Aksu Özgen kimdir?

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2002’de mezun olduktan sonra Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında Nestlé Türkiye ailesine katıldı. Satış fonksiyonunda geçirdiği 3 senenin ardından, 2005’te Çikolata ve Şekerleme İş Birimi’nde pazarlama ekibine dahil olarak marka ve pazarlama müdürü olarak çalıştı. 2010 yılında Nestlé’nin İsviçre’deki genel merkezi Vevey’de yürütülen önemli bir inovasyon projesini başarıyla tamamladı. 2012 yılında Pazar Araştırmaları ve Dijital Pazarlama Müdürlüğünü, 2018’e kadar ise Nescafé Dolce Gusto Kahve Sistemleri İş Birimi’ni başarıyla yönetti.

2018’de Nestlé Türkiye Sütlü İçecekler İş Birimi Genel Müdürlüğüne atandı ve bu görevinde Nestlé'nin, gezegeni korumak amacıyla verdiği küresel taahhütleri doğrultusunda önemli projeler hayata geçirdi.

2019’da Laktozsuz ve Şeker İlavesiz Nesquik Sütlerin tüketiciyle buluşturulması, Nesquik Süt ambalajlarındaki plastik pipetlerin kağıt pipetler ile değiştirilmesi ve 2020 senesinde Nescafé Xpress soğuk kahve portföyünün yenilenerek, üretiminin Türkiye’ye taşınması gibi önemli insiyatiflere liderlik etti.

#Nestlé #türkiye #global
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