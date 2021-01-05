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“Neden Burada Çalışmak İstiyorsunuz?” Sorusuna Nasıl Cevap Verilmeli?

İşe alım mülakatlaarında her şirketin kendine has soruları vardır. Bunlara mülakat soruları diyoruz. Bu sorular içerisinde her şirket için ortak olanlar vardır. Bu soruların en popüler olanlarından biri de "Neden burada çalışmak istiyorsunuz?" sorusudur. 15 yıllık işe alım uzmanı olan J.T. O’Donnell bu soruya nasıl cevap vermeniz gerektiğini şöyle açıklıyor:

İş Dünyası 05.01.2021, 20:20
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“Neden Burada Çalışmak İstiyorsunuz?” Sorusuna Nasıl Cevap Verilmeli?

Herhangi bir iş görüşmesi sırasında size sorulacak en temel sorulardan biri "Bana kendinizden bahseder misiniz?" dışında "Neden burada çalışmak istiyorsunuz?" sorusudur. Bu soru birkaç farklı biçimde olabilir. Örneğin: "Neden bu şirket?", "Sizi bu şirkette çalışmaya çeken şey nedir?", "Sizi bu şirkete özellikle çeken nedir ve neden?"

15 yıllık bir kariyer koçu ve işe alım uzmanı olarak bu sorudan kaçan ve yanlış cevaplar veren çok sayıda aday gördüm. Öncelikle söylemeyeceklerimizle başlayalım:

"Daha fazla sorumluluk almaya hazırım ve bu şirkette çalışmak kariyerim için harika bir basamak olacak."

Bu iyi bir cevap gibi görünebilir, ancak sadece terfi istediğinizi gösterir. Yönetici ayrıca şirkete karşı tutku duymadığınızdan ve önünüze "daha iyi" bir fırsat gelir gelmez hızlıca ayrılabileceğiniz konusunda endişelenecektir.

 

"Şirketiniz hakkında harika şeyler duydum ve sunduğu fırsatlar da mükemmel!"

Bu çok genel bir cevap ancak yöneticiler bu cevaptan hoşlanmıyor. Çünkü onlara birincil motivasyonunuzun şirkete değer katma hevesinden çok para ve fırsatlarla ilgili olduğunu düşündürüyor.

Bir "Bağlantı Hikayesi" ile Yanıtlayın

Yöneticilerin asıl bilmek istediği şey, şirket hakkında ne kadar bilgili olduğunuz ve gerçek anlamda orada ne kadar çalışmak istediğinizdir. Bunu göstermenin en etkili yollarından biri benim "bağlantı hikayesi" dediğim şeyi vermektir.

Bu, işe alma uzmanına öncelikle kişisel değerlerinizin şirketin değerleriyle örtüştüğünü ve pozisyonun hem profesyonel hem de kişisel yaşamınızda anlamlı nitelikler geliştirmenize yardımcı olacağını anlatan kişisel bir hikayedir. Çünkü bu, iş için daha kararlı olacağınız anlamına gelir.

İşte 3 örnek:

Bir moda perakendecisinde pazarlama ortağı pozisyonu için: "Geri verme (give back kültürü) taahhüdüne her zaman hayran kalmışımdır. Kendi tesislerinizde yerel sağlık çalışanları için kumaş maskeler üretmek adına imalat ortaklarınızla çalıştığınızı okuduğumda, şöyle düşündüm: Çalışmak istediğim türden bir şirket! Geri vermek, kişisel felsefemin büyük bir parçası ve bu firmanın da aynı şekilde hissettiğini görmek beni heyecanlandırdı."

Bir cilt bakımı şirketinde hesap yöneticisi pozisyonu için: "Yıllardır ürünlerinizi satın alıyorum - özellikle [X] ürününüzü tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum - bu nedenle şirketinizdeki becerilerime mükemmel şekilde uyan açık bir pozisyon görmek beni çok heyecanlandırdı. Bir markanın başarısının anahtarının müşterileri mutlu etmek olduğuna inanıyorum ve deneyimlerime dayanarak bunun sizin için bir öncelik olduğunu söyleyebilirim."

Bir finansal hizmetler şirketinde varlık danışmanı pozisyonu için: "Finans sektöründe bu kadar yıllık çalışmamda, mevcut çalışanlarınızın çoğuyla yolum kesişti. Ve çok samimi ve bilgili olmalarından her zaman etkilenmişimdir. Müşterilerinizin paralarının emin ellerde olduğunu düşündüklerini hayal ediyorum. İnsanların mali durumlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda gerçek bir güven ve topluluk duygusu veren bir şirkette çalışmak istiyorum."

Cevabınızı Hazırlarken Ne Yapmalısınız?

Bağlantı hikayeniz kendi değerlerinize ve hangi sektörde olduğunuza bağlı olarak değişecektir, ancak ana hedef her zaman aynı olmalıdır: Şirketi anladığınızı ve nasıl uyum sağladığınızı göstermek. En önemli görev, şirket hakkında araştırma yapmak ve kendinize sormaktır:

- Şirketin değerleri nelerdir? İlgi alanlarınız ve becerileriniz şirketin organizasyon kültürünü nasıl tamamlayacak?

- Şirkette ve sektörde neler oluyor? Yakın zamanda ürün veya hizmet tekliflerini değiştirdi mi?

- Şirketle ilgili en çekici nitelikler neler? Değerlerinize, kişisel ve profesyonel olarak ne için çabaladığınızla nasıl uyuşuyor?

- Şirkette çalışan insanları tanıyor musunuz? Onlara şirket hakkında neyi sevdiklerini ve orada çalışmaktan neden keyif aldıklarını sorun. Çoğu zaman, en yararlı ayrıntılar internette değildir. Gerçek deneyime sahip gerçek bir kaynağa gitmek en iyisidir.

KAYNAK: https://ceotudent.com/neden-burada-calismak-istiyorsunuz-sorusuna-nasil-cevap-verilmeli

 

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