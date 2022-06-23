NDesign, dünyanın izlediği Milano Mobilya Fuarı’nda tasarımlarıyla beğeni topladı

NDesign, Milano'da 7-12 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve dünyanın en büyük mobilya fuarı olan Salone Internazionale del Mobile’ye katılım geleneğini bu yıl da devam ettirdi.

Ziyaretçi akını…

Rho Fiera Milano'da bu yıl 60.’sı gerçekleştirilen fuarı altı gün boyunca 173 ülkeden 262 binden fazla kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısında rekor kıran fuara katılan 2 bin 175 firma arasında 26 Türk firması da yer aldı. Dünyanın en prestijli mobilya fuarlarından biri olarak kabul edilen Salone del Mobile Milano’da özgün tasarımı ve şıklığıyla dikkat çeken NDesign mobilyaları sergilendi. Dünya mobilya sektörünün nabzının tutulduğu fuarda tasarım ekibinin yanı sıra ihracat sorumluları da NDesign standında ziyaretçileri ağırladı, soruları yanıtladı. NDesign olarak dünyanın dikkatle izlediği bu dev fuarda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren NDesign Yönetim Kurulu Üyesi Abdülselam Güleç, mobilya sektöründeki yenilikleri ve gelişmeleri yakından izleme fırsatı sunan fuara önümüzdeki yıllarda da katılmaya devam edeceklerini ifade etti.