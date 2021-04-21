Nazlı Kılıç Özdemir, Astellas İlaç Türkiye Yönetim Ekibine katıldı

2018 yılından bu yana Astellas ailesinin bir parçası olan ve Ruhsatlandırma departmanına liderlik eden Nazlı Kılıç Özdemir, Astellas İlaç Türkiye Yönetim Ekibinin yeni üyesi oldu.

İlaç sektöründe 16 yılı aşkın bir süredir başarılı bir kariyeri olan Nazlı Kılıç Özdemir, daha önce uzun yıllar Boehringer Ingelheim’da ruhsatlandırma alanında görev aldı.

Özdemir, İstanbul Üniversitesinden yüksek lisans derecesine sahiptir.