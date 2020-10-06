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Naturelgaz, SOCAR Türkiye'nin LNG ve CNG Dağıtım Operasyonlarını Devralıyor

Türkiye taşımalı doğalgaz pazarının (CNG: Sıkıştırılmış Doğal Gaz / LNG: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) önde gelen oyuncuları arasında yer alan Naturelgaz, SOCAR Turkey LNG’nin yüzde 100’ünü almak üzere hisse satın alım sözleşmesi imzaladı.

İş Dünyası 06.10.2020, 16:31
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Naturelgaz, SOCAR Türkiye'nin LNG ve CNG Dağıtım Operasyonlarını Devralıyor

Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, “SOCAR Turkey LNG’nin devralınmasıyla bünyemize 2 adet yeni Endüstriyel CNG dolum tesisi, 8 adet Oto CNG istasyonu katmakla birlikte stratejik hedeflerimiz doğrultusunda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında da aktif olmak üzere önemli bir adım atıyoruz.” dedi. Hizmet verdikleri toplam 10 Endüstriyel CNG dolum tesisine Ordu ve Denizli tesislerinin de ekleneceğini söyleyen Turan, ticari yüklerin taşınmasında yoğun kullanılan rotalar üzerindeki 8 Oto CNG istasyonunun da ağlarına dâhil olmasıyla birlikte, büyük potansiyeli bulunduğuna inandıkları Oto CNG alanında önemli bir pozisyon kazanacaklarını söyledi.

Türkiye taşımalı doğal gaz pazarının önde gelen oyuncularından Naturelgaz, SOCAR Turkey LNG’nin yüzde 100’ünü almak üzere hisse satın alım sözleşmesi imzaladı. Devralma işlemleri, anlaşma şartlarının yerine getirilmesinin yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu’nun onaylarının ardından tamamlanacak. Hisse devrinin ardından Naturelgaz ve SOCAR Turkey LNG’nin Naturelgaz çatısı altında birleşmesi planlanıyor.

"LNG’de de aktif olacağız" 
Türkiye taşımalı doğal gaz pazarının (CNG/LNG) önde gelen oyuncularından olduklarını ifade eden Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, “SOCAR Turkey LNG’nin devralınmasıyla birlikte sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında da aktif olacağız” dedi.

Halen ana odaklarının fabrikalar, enerji üretim tesisleri, oteller, asfalt üretim tesisleri gibi müşterilerine Endüstriyel CNG dağıtımı yapmak olduğunu hatırlatan Turan, “Aynı zamanda ekonomik veya coğrafi kısıtlamalar nedeniyle doğal gaz boru hattına erişimi olmayan ilçelerdeki yerel gaz dağıtım şirketlerine de CNG ikmali gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Hizmet verilen bölgelere Ordu ve Denizli de katılacak
Mevcut durumda Naturelgaz’ın Türkiye genelindeki 10 Endüstriyel CNG dolum tesisi ile 49 ile hizmet verebildiğini söyleyen Turan, “SOCAR Turkey LNG’nin devralınmasının ardından Ordu ve Denizli tesislerinin de eklenmesi ile birlikte hizmet verebileceğimiz il sayısı 59’a yükselecek’ şeklinde konuştu.

8 yeni oto CNG istasyonu
SOCAR Turkey LNG’nin Türkiye’nin ticari yüklerin taşınmasında yoğun kullanılan rotalar üzerinde 8 Oto CNG istasyonunun bulunduğunu ifade eden Turan, “Bu istasyonların ağımıza dâhil olmasıyla birlikte, toplam 11 adet istasyonumuzla büyük potansiyeli bulunduğuna inandığımız ticari taşımacılık sektörüne Oto CNG satışında önemli bir pozisyon kazanmış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Güçlenmiş CNG’ye ek LNG altyapısı
Naturelgaz, satın alma ve birleşme işlemi sonrasında toplam 12 Endüstriyel CNG dolum tesisi, 11 Oto CNG istasyonu, 345 CNG karayolu tankeri ve 67 CNG kompresöründen oluşan bir CNG altyapısı ile hizmet verecek. Ayrıca 44 LNG tankı ve 6 LNG karayolu tankerini altyapısına kazandıracak.

Naturelgaz 2019 yılında 167,0 milyon standart metreküp CNG dağıtımı gerçekleştirdi. SOCAR Turkey LNG’nin 2019’daki CNG ve LNG dağıtımı ise 35,4 milyon standart metreküp şeklinde oldu.

Hisse satın alım sözleşmesi Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan ve SOCAR Turkey Yurtiçi Satışlar ve Pazarlama Yönetici Direktörü Fuad İbrahimov tarafından imzalandı.

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