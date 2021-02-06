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Naturelgaz halka arz için düğmeye bastı

Taşımalı doğalgaz pazarının lideri ve Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yaptı. Geçtiğimiz aylarda SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarını devralarak bünyesinde birleştiren Naturelgaz’ın halka arzı, enerji sektöründeki 2021 yılının ilk halka açılmalarından birisi olacak.

İş Dünyası 06.02.2021, 14:07
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Naturelgaz halka arz için düğmeye bastı

Türkiye taşımalı doğalgaz pazarının lideri ve Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Sıkıştırılmış (CNG) ve sıvılaştırılmış (LNG) doğal gaz pazarında 31 Aralık 2020 itibarıyla oto CNG dâhil, yaklaşık yüzde 25 pazar payı ile sektör lideri olan şirket; fabrikalar, enerji üretim tesisleri, oteller, otoyol şantiyeleri gibi endüstriyel ve ticari müşterilere hizmet vermekte olup, aynı zamanda ekonomik veya coğrafi engeller sebebiyle ana doğal gaz boru hatlarına erişimi olmayan ilçe ve beldelere dökme CNG taşımaktadır (Citygas). 

Konuyla ilgili olarak Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Şirketimizin %95,5 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (“Naturelgaz”) halka arzı ile ilgili olarak Naturelgaz’ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası'ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası tutarında artırılarak 115.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet payın halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine, Naturelgaz’da sahibi olduğumuz paylarımızdan 16.146.097,32 Türk Lirası nominal değerli 16.146.097,32 adet payın halka arz edilmek suretiyle satılmasına, ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğumuz paylarımızdan 3.136.363 Türk Lirası nominal değerli 3.136.363 adet payın da ek satış kapsamında satışa hazır hale getirilmesine karar verilmiştir.”

13 adet endüstriyel dolum tesisi, 9 adet oto CNG istasyonuyla Türkiye’nin lider taşımalı doğalgaz şirketi 

Taşımalı doğalgaz sektörünün lideri Naturelgaz, 13 endüstriyel dolum tesisi ve özellikle şehirlerarası yük taşımacılığı ve şehir içi yolcu taşıması yapan otobüs, kamyon gibi ağır vasıtalara hizmet veren 9 Oto CNG istasyonu ve bu altyapıyı destekleyen 56.650 adet CNG silindir, 341 adet CNG tankeri, 22 araçlık çekici filosu ve 67 adet endüstriyel CNG kompresörü ile Türkiye'deki en yüksek CNG dolum kapasiteli tesis ve oto CNG istasyonu ağına sahip bulunmaktadır. Buna ek olarak, Socar LNG A.Ş.’nin şirket bünyesine katılması sonrası Naturelgaz 6 LNG kara tankeri, 44 adet LNG stok tankı ve 94 adet buharlaştırıcı ile müşterilerine LNG de tedarik ederek, taşımalı doğalgaz sektöründeki ürün gamını tamamlamıştır. Hem tesis ve istasyon altyapısı, hem de dökme gaz satış hacmi bakımından Avrupa'nın önde gelen taşımalı doğalgaz şirketlerinden birisi olan Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğalgaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirmiştir. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörmektedir.

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