Naturelgaz 2021 yılında gelirlerini yüzde 54 artırdı FAVÖK’ü 95,9 milyon TL’ye ulaştı

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz, 2021 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

2021 yılında Naturelgaz'ın satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 artarak 696,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Naturelgaz'ın 2021 yılı satış hacmi ise aynı dönemde yüzde 17 oranında artarak 202,9 milyon Sm3 seviyesine yükseldi.

Şirketin satış hacmindeki artışa, en önemli katkı Şehir Gazı satışlarından geldi. Şehir Gazı satış hacmi 2021 yılında yüzde 92 oranında arttı. 2020 yılı sonunda, SOCAR Türkiye'nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının devir alınarak Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi sonucunda sağlanan inorganik büyüme de şirketin satış hacmindeki artışa katkı sağladı.

Naturelgaz’ın Şehir Gazı satışlarının toplam satış hacmi içerisindeki payı Şirket’in strateji ve hedeflerine uygun olarak, 2021 yılı içerisinde arttı. Şehir gazı iş kolunda, 2020 yılı sonunda yaklaşık 51 ilçe ve beldeye CNG ürünü ile doğal gaz ulaştıran Şirket, 2021 yıl sonu itibarıyla doğal gaz tedarik ettiği ilçe ve belde sayısını 80’e çıkardı. Mevcut ilçelerdeki abone sayısındaki artış da Şehir Gazı satış hacminin artışına katkı sağladı.

2020 yılı sonunda, Socar Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının devir alınarak Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi sonucunda sağlanan inorganik büyüme ile LNG satış hacmi yüzde 242 oranında artarak 11 milyon Sm3 seviyesine yükseldi.

Naturelgaz’ın brüt kârı, yüzde 15 oranında artış ile 137 milyon TL’ye yükseldi. Hacim büyümesinde görülen artış, brüt kâr tutarına yansırken, doğal gaz maliyetinde görülen artışın yanı sıra elektrik ve lojistik maliyetlerin artış brüt kar artışını sınırladı.

Şirket’in faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 95,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Brüt kar tutarında görülen artışa rağmen, inorganik büyüme kaynaklı tesis giderlerinin artmasının yanı sıra halka açılma nedeniyle gerçekleşen tek seferlik giderlerin etkisi ile FAVÖK tutarı bir önceki yıla paralel gerçekleşti.

Naturelgaz’ın 2020 yıl sonunda 105,3 milyon TL olan net finansal borç tutarı ise 2021 yıl sonunda 12,8 milyon TL net nakit fazlası olarak gerçekleşti. 2021 yılı içerisinde ayrıca pay sahiplerine 2020 yılına ilişkin brüt toplam 32,5 milyon TL tutarında temettü ödemesi yapıldı.

2020 yılı sonunda 233,9 milyon TL olan özkaynak tutarı, maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değer tespitinden kaynaklanan artışın etkisi ile 574,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Naturelgaz'ın 2021 yılı net dönem karı 26,2 milyon TL oldu.

Naturelgaz hisselerinin yüzde 30'u, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla halka arz edilerek Borsa İstanbul’da NTGAZ koduyla işlem görmeye başlamıştı.

2021 yılını başarıyla tamamladık

Şirketin 2021 yılı finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan şunları söyledi: "Naturelgaz olarak küresel enerji sektöründe oldukça değişken koşullar ile mücadele ettiğimiz 2021 yılını başarılı operasyonel ve finansal sonuçlarla tamamladık. Bu performansımızda, satış hacmimizdeki artışın ve etkin maliyet yönetiminin büyük etkisi oldu.

2017 yılından beri faaliyet gösterdiğimiz Şehir gazı işkolumuzda önemli bir büyümeye imza attık. Şehir gazı faaliyetlerimiz ile satış hacmimizi artırmanın yanı sıra satışlarımızdaki mevsimsellik etkisini önemli ölçüde azalttık. Satışlarımızın tüm yıla dengeli yayılımının sağlanması, kapasite kullanımı ve operasyonel verimlilik açısından şirketimizi oldukça ileri bir noktaya taşıdı. Bu dengelenmenin etkilerini finansal sonuçlarımız üzerinde 2022 yılında daha net bir şekilde göreceğiz. Ülkemiz için de oldukça önemli olan Şehir Gazı faaliyetlerimizin bu şekilde gelişimi bizim açımızdan oldukça gurur verici, bu faaliyetlerimiz sayesinde boru hattına erişimi olmasa bile doğal gazın daha fazla ilçe ve beldemize ulaşmasını sağlıyoruz.”

2021 yılı içerisinde pandeminin ve küresel enerji sektöründeki dalgalanmaların olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için operasyonel verimliliğe ve risk yönetimine her zamankinden daha fazla önem verdiklerini belirten Turan, “2020 yılı sonunda gerçekleştirdiğimiz Socar LNG satın alımının Naturelgaz bünyesine entegrasyonunu 2021 yılı içinde başarıyla tamamladık. Bu entegrasyon süreci operasyonel giderlerimizde tek sefere mahsus bir artışa sebep olarak 2021 yılı FAVÖK artışımızı sınırladı. Ancak bu satın almanın pozitif etkilerini 2022 yılında daha etkili bir şekilde görmeyi umuyoruz” şeklinde konuştu.

Yatırımlarımız devam ediyor

2021 yılında uzun süredir planlı bir şekilde hazırlanılan halka arzın başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Turan, “Yatırımcılarımızın ilgisi ile rekor sayılabilecek bir talep toplama dönemi geçirdik. 280 bini aşkın yatırımcımızın Naturelgaz’a olan bu ilgi ve güveni bizim için gurur verici oldu. Halka arzdan sağladığımız nakit girişi ile 2020 yılı sonunda 105 milyon TL olan net borç rakamımız, 2021 yılı sonunda 12,8 milyon TL net nakit fazlası olarak gerçekleşti. Halka arzdan elde ettiğimiz gelir ile mevcut borçların ve yeni yatırımların finansmanı, mevcut CNG tesis altyapımızın güçlendirilmesi, yeni tesislerin açılması ve yurtdışı iş geliştirme faaliyetlerimiz 2022 yılında devam edecek” dedi.

2022 yılında satış hacmini artırarak taşımalı doğal gaz pazarındaki lider konumlarını güçlendirmek üzere çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Turan, “2022 yılındaki en önemli hedeflerimiz arasında, son yıllarda üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalar yaptığımız ve halen araştırma ve çalışmalarımızı sürdürdüğümüz mevcut iş modelimizin yurtdışında uygulanması hedefimiz yer alıyor. Pandemi sebebi ile son 2 yılda bu alanda duraksamalar olsa da 2022 yılında bu alanda daha somut gelişmeler olmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.