n11.com, "Müşteri Deneyimi"nde e-ticaret sektörünün lideri seçildi

Türkiye'yi e-ticarette açık pazar yeri konseptiyle buluşturan, geride bıraktığı 7 yılda teknolojinin de itici gücüyle birçok ilki hayata geçiren n11.com, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Müşterilerine ve 200 bini aşkın mağaza sahibine sunduğu yenilikçi hizmetlerle sektörü yeniden şekillendiren n11.com, “Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması”nda e-ticaret sektörünün lideri seçildi.

Fast Company dergisi ve Turkcell Global Bilgi ile birlikte gerçekleştirilen araştırmaya Türkiye genelinden 5 bin 300 kişi katılırken, 15 bin 73 marka değerlendirildi. Toplamda 16 sektörde araştırma sonuçlarına göre ilk 3’e giren kurumlar düzenlenen dijital ödül töreniyle sahiplerini buldu. Sektörde sadece ticaret yapmayı değil, e-ticarete yeni çözümler geliştirmeyi kendine görev edinen Türkiye’nin alışveriş platformu n11.com, bu yıl ilki gerçekleştirilen araştırmada e-ticaret sektöründe 1’inci oldu.

Düzenlenen organizasyonda kazanılan ödülle ilgili Fast Company, Turkcell Global Bilgi, tüm katılımcılar ve n11.com kullanıcılarına teşekkür eden n11.com Müşteri Deneyimi Direktörü İlker Tekin Türkiye'deki e-ticaret sektörü ve kusursuz bir müşteri deneyimi yaratmak için hayata geçirilen çalışmalardan bahsetti.

Gelişen teknolojiye bağlı olarak Türkiye'de e-ticaret sektörünün son yıllarda hızlı bir büyüme kaydettiğini belirten İlker Tekin; "Dijital perakende alışverişindeki değişim, koronavirüs salgını ile hızını daha da artırdı. Bu dönemde tüketici alışkanlıkları ve sektördeki dinamikler değişti. Daha önce hiç online alışveriş deneyimi olmayan milyonlarca tüketici e-ticareti deneyimleme fırsatı buldu. BKM verilerine göre Eylül ayında internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 25 milyar TL'yi geçti. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 18 olan internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da yüzde 23’e ulaştı. Başka bir deyişle her 4 kartlı ödemenin 1'i internetten gerçekleşti." dedi.

Yaşanan alışveriş dönüşümü ile e-ticaret sitelerinin önemli sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini belirten Tekin; "Sektörümüzü geliştirmek için müşterilerimize güvenli alışveriş platformu sunmanın yanısıra mükemmel bir deneyim yaşatmak ve yaşadıkları sorunları, çözüme ulaşana dek, yakından takip etmekle sorumluyuz. n11.com olarak her müşterimizin yaşadığı deneyim bizim için ayrı bir öykü. Alışveriş sırasında, lojistik sürecinde, iade işleminde tüm süreçleri yakında takip ediyoruz. Yaşadığımız tecrübeleri yeni hizmetler geliştirmek için kullanıyoruz" açıklamasını yaptı.

n11.com'un kusursuz ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatmak için çalışmaya ve yatırıma devam ettiğini belirten İlker Tekin; "Müşteri deneyimindeki iddiamızı yeni projelerimizle artırıyoruz. Türkiye'de ilk kez yapay zekâ chatbot kullanan n11.com, satın alma yapılıp yapılmaması gözetmeksizin bütün kullanıcıların sorunlarını 7 gün 24 saat WhatsApp Canlı Destek Hattı'ndan yanıtlıyor. Mükemmel müşteri deneyimi için farklılaştırılmış süreçler ve çoklu kanallardan hizmet veriyoruz. Hedefimiz bu değerli liderliği uzun yıllar korumak” dedi.