n11 WhatsApp Canlı Destek Hattı’yla ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor

Canlı destek hizmetiyle müşterilerinden gelen tüm soruları kesintisiz bir şekilde yanıtlayan n11.com, WhatsApp Canlı Destek Hattı'nı da kullanıma açarak müşteri deneyimindeki iddiasını bir adım öteye taşıyor. Türkiye'deki açık pazaryerleri arasında WhatsApp üzerinden kesintisiz 7 gün 24 saat canlı destek hizmeti sunan ilk ve tek alışveriş platformu olan n11.com, satın alma yapılıp yapılmaması gözetmeksizin tüm kullanıcıların sorularını WhatsApp Canlı Destek Hattı'ndan yanıtlayacak.

WhatsApp Canlı Destek Hattı'na 0850 333 00 11 numarası üzerinden ulaşabilen n11.com kullanıcıları, tüm süreç ve siparişlerle ilgili bilgileri yapay zekâ chatbot sayesinde saniyeler içerisinde alabilecek. Geçen yıl n11.com kullanıcılarının hizmetine sunulan yapay zekâ chatbot, WhatsApp üzerinden de tüm süreç, bilgi ve şikâyet konularında destek olacak; güncel sipariş durumunu sorgulayıp kargo bilgisi paylaşabilecek. Kullanıcılar, dilediği zaman canlı desteğe bağlanıp müşteri temsilcisiyle de görüşebilecek.