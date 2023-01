Mutlu işyerlerindeki dört CEO'dan biri kadın

Çalışanların motive, işine bağlı ve enerjik olmalarını sağlayacak bir çalışma deneyimi geliştirerek, bireysel ve kurumsal büyümeyi destekleyecek bir yüksek performans kültürü oluşturmayı amaçlayan Happy Place to Work'ün, Türkiye'nin en mutlu işyerlerini ortaya koyduğu araştırmaya göre, mutlu işyerlerindeki her dört CEO/Genel müdürden biri kadın.



Verilere göre, Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri listesindeki 50 şirketten 12'si kadın CEO/Genel Müdür tarafından yönetiliyor. Kadın CEO/Genel Müdür tarafından yönetilen şirketler arasında Metro, GE, Yves Rocher, Türk Tuborg, Sanovel, Kolay Gelsin, Adel, Cisco, Little Caesars, Hilti, TSKB ve Garanti Filo yer alıyor. Türkiye'de, genel müdür yardımcıları dahil kadın üst düzey yöneticilerin oranının ise 1/20'nin altında olduğu görülüyor.



Kadın yöneticiler çalışan mutluluğu konusunda daha başarılı

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Prof. Dr. Türker Baş, “Listede kadın CEO/Genel Müdür ile yönetilen şirket sayısının ortalamanın çok üzerinde olması, kadın yöneticilerin yalnız finanslarda değil, çalışan mutluluğu konusunda da erkeklere göre çok daha başarılı olduklarını gösteriyor” dedi.