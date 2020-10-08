MUTFAKLARDA GÖZ KAMAŞTIRAN SADELİK FAKİR’DEN SILVER STONE SERİSİ

Güvenilir Alman teknolojisini estetik tasarım ve işlevsellikle birleştiren Fakir Hausgeräte’nin, kendi özel renk pantonesiyle tasarladığı yeni Silver Stone Serisi sadeliği ve şıklığı bir arada sunuyor. Mutfakların efsaneleşmiş inox tasarımlarından ilham alan seri güçlü ve zarif görüntüsü ile mutfağınızın havasını değiştirirken işlevselliği ile de hayatınızı kolaylaştırıyor.

Fakir Silver Stone Serisi’nde; Mr. Chef Quadro Blender Seti, Taste N Joy Izgara & Tost Makinesi, Chaizen Çay Makinesi ve Kaave Türk Kahvesi Makinesi yer alıyor.

Mutfaktaki Yardımcı Şefiniz

Fakir Mr. Chef Quadro blender seti doğrama, dilimleme, rendeleme, çırpma, karıştırma gibi 5 fonksiyonu bir arada sunuyor. Mutfaktaki yardımcı şefiniz olacak ürün paslanmaz çelik 4 kanatlı bıçakları ile yüksek performans parçalama sağlarken paslanmaz çelik blender ayağı ve çırpıcısı ile de uzun ömürlü kullanım olanağı veriyor. Turbo fonksiyonlu cihaz, 900 ml kapasiteli ölçü kabı ile çok yönlü kullanılabiliyor. Sebzeleri, etleri, tahıları pratik bir şekilde parçalarken, blender özelliği de çırpma karıştırma işlemlerini en pratik hale getiriyor.

İster Leziz Kızarmış Tostlar, İster Evde Izgara Keyfi

Fakir Taste N Joy ızgara & tost makinesinin özel yapışmaz granit görünümlü pişirme plakaları yiyeceklerinizin tam istediğiniz kıvamda pişmesini sağlıyor. 6 dilim tost kapasitesi bulunan cihaz ile birbirinden lezzetli tostlar hazırlamak mümkün. Geniş ızgara yüzeyi et, balık, tavuk gibi yiyecekleri evde ızgara keyfi yaparak pişirmenize olanak veriyor. Yağ akıtma tepsisi, pişirme esnasında çıkan yağı toplayarak temizliğini kolaylaştırıyor.

Tam Kıvamında Mis Gibi Demli Çaylar

1,8 litre kapasiteli su ısıtıcısı ve 1,0 litre kapasiteli demliği bulunan Fakir Chaizen Çay Makinesi, doyasıya demli çay keyfi sunuyor. Otomatik kapanma ile sıcak tutma özelliği bulunan cihaz ile günün her vakti keyifle içeceğiniz çaylar demleyebilirsiniz. Kaynama esnasında 1800 W güce ulaşan Fakir Chaizen, sıcak tutma fonksiyonu esnasında 150 W güç kullanarak tasarruf imkanı da veriyor. Paslanmaz çelik çay süzgeci ile uzun ömürlü kullanım sağlayan Fakir Chaizen ile ister mis kokulu bitki çayları ister tavşan kanı kıvamlı siyah çaylar demlemek çok kolay.

Üstün Teknolojiden Süzülen Geleneksel Lezzet

Fakir Kaave ile hazırlayacağınız bir fincan kahvenin, kırk yıl değil bir ömür hatırı vardır. Cezvede pişirme yöntemi esasına dayanan ve aynı lezzetin yakalanması amacıyla tasarlanan Fakir Kaave, taşmayı önleyen patentli Luminasense teknolojisi ile geliştirildi. Tek seferde 4 fincan kahve kapasitesi ve ergonomik cezve ağzı sayesinde her fincana eşit köpük dağıtabiliyor. Susuz çalışmaya karşı korumalı olan cihaz, ışıklı ve sesli uyarı özelliğiyle kahvenizin piştiğini haber veriyor.