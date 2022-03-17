Mutfaklara Sağlık Taşıyan Bambum Bıçakları

Yapılan akademik araştırmalara göre metal ile temas eden sebze ve meyveler vitamin değerlerini kaybedip kısa zamanda çürüyor.

Bambunun doğallığı sayesinde meyve ve sebzelerin vitamin değerlerini koruyan Bambum bıçakları, mutfaklara sağlık getiriyor. Meyve ve sebzelerin kesildikten sonra uzun süre tazeliğini koruyan Bambum bıçakları, şef ve ekmek bıçağı olmak üzere 2 çeşidiyle satışa sunuluyor.