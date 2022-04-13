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Mutfaklara Sağlık Taşıyan Antibakteriyel Bambum Bıçakları
Yapılan araştırmalara göre metal ile temas eden sebze ve meyvelerin vitamin değerlerinde azalma görülüyor. Tamamen doğal bambu malzemeden üretilen Bambum bıçakları, kesilen sebze ve meyvelerin uzun süre tazeliğini koruyor. Vitamin koruyucu ve antibakteriyel özelliği ile mutfaklara sağlık taşıyan Bambum bıçakları, estetik duruşu ve şık görünümüyle de göz kamaştırıyor.
İş Dünyası 13.04.2022, 09:35
Yapılan akademik araştırmalara göre metal ile temas eden sebze ve meyveler vitamin değerlerini kaybedip kısa zamanda çürüyor.
Bambunun doğallığı sayesinde meyve ve sebzelerin vitamin değerlerini koruyan Bambum bıçakları, mutfaklara sağlık getiriyor. Meyve ve sebzelerin kesildikten sonra uzun süre tazeliğini koruyan Bambum bıçakları, şef ve ekmek bıçağı olmak üzere 2 çeşidiyle satışa sunuluyor.