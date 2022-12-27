Mutfağınızın Tüm İhtiyacı Tek Bir Seride

Fonksiyonel ve dayanıklı ürünleri ile yemek yapmayı keyifli hale getiren Bambum, Glory Kırmızı Serisini satışa sundu.

3 parça tava seti, sahan seti ve grill tavadan oluşan Bambum Glory Kırmızı Serisi, şık duruşuyla mutfağınıza uyum sağlıyor.20, 24 ve 28 cm boyutlarıyla satışa sunulan Bambum Glory Tava Seti, dilerseniz yumurta dilerseniz balık kızartmada yardımcı oluyor. Minik pişirme ihtiyaçlarınız için birebir tasarlanan Bambum Glory Sahan Seti ise, dayanıklı ve kaliteli yapısıyla uzun yıllar mutfağınızın baş tacı oluyor. Glory Grill Tava da etleri kolayca mühürlemenizi sağlayarak evinizde mükemmel bir steakhouse lezzeti yaşatıyor.