MÜSİAD’DAN “OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİNDE YEŞİL DÖNÜŞÜM” İÇİN 14 ÖNERİ

Yurt içinde 86, yurt dışında ise 81 ülkede, 165 irtibat noktasına ulaşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 11 bini aşkın üyesiyle, 60 binden fazla işletmeyi temsil ediyor. “Yüksek Ahlak Yüksek Teknoloji” parolasıyla durmadan çalışan, ulusal ve uluslararası “Ticaret Diplomasisi” faaliyetleri yürüten ve bünyesinde 1 milyon 800 bin kişiye de istihdam sağlayan MÜSİAD’ın 104’üncü Genel İdare Kurulu Toplantısı, MÜSİAD Bursa Şubesi ev sahipliğinde düzenlendi. Hilton Bursa’da gerçekleştirilen etkinliğin teması “Otomotiv Teknolojileri ve Yan Sanayisinde Yeşil Dönüşüm”oldu.

Bursa’da düzenlenen 104. GİK programı, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaretleri ile başladı. Bu ziyaretlerde MÜSİAD'ınfaaliyetleri ve çalışmalarının yanı sıra bölgesel iş birliği alanlarına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Program kapsamında ayrıca, Türkiye’nin en büyük kalıp fabrikasına sahip ve Türkiye’de ilk sıcak şekillendirme fabrikası kuran Beyçelik Gestamp’ın tesisleri ziyaret edildi.

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ VE YAN SANAYİİNDE YEŞİL DÖNÜŞÜM BURSA’DA ELE ALINDI

MÜSİAD Bursa ev sahipliğinde düzenlenen Otomotiv Teknolojileri ve Yan Sanayiinde Yeşil Dönüşüm konulu panelde, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş ve MÜSİAD Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu Başkanı Osman Özdemir, geleceğin otomotiv teknolojilerini ve TOGG’u konuştu.

Panelde ayrıca, Vesiile Paylaşım Ekonomisi Çözümleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aybar, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik ve Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İhsan Karamangil, otomotiv sektöründeki gelişmeler ve yeşil dönüşüme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bursa il protokolü, milletvekilleri, ülkenin farklı bölgelerinden gelen MÜSİAD Şube ve Temsilcilik Başkanları, Bursa iş dünyası ve MÜSİAD üyelerinin katılım sağladığı etkinlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay değerlendirmelerde bulundu.

MÜSİAD’DAN 7 TEMEL STRATEJİ

Öte yandan MÜSİAD Başkanlar Toplantısında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "MÜSİAD, 31 yıldır yoluna dimdik devam ediyor" dedi. Eylül ayındaki 26. Olağan Genel Kurul sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Asmalı, MÜSİAD'ın temel prensipleri ve 7 temel stratejik hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

7 temel strateji ile ilgili olarak Başkan Asmalı, "MÜSİADTicaret Ofisi kurmak, G20 ülkeleriyle MÜSİAD'ın iletişimini artırmak, mikro ihracat kavramını geliştirmek, Anadolu kamu diplomasisini hayata geçirmek, uluslararası tahkim merkezini kurmak, MÜSİAD EXPO'yu yurt dışında yapmak ve körfez ülkeleri ile irtibat ofisleri oluşturmak var" ifadelerini kullandı.

Geniş katılımlı GİK toplantısında konuşan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcıları da, şubelerdeki sektörel yapılanmalar, yurtdışı teşkilatlanma çalışmaları, kurumsal ilişkiler ve iletişim çalışmalarının yanı sıra MÜSİAD Karz-ı HasenSandığı faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşmaların ardından eş zamanlı toplantılara geçildi.

Ayrı salonlarda şube ve temsilcilik başkanlarının katılımıyla yapılan Başkanlar Toplantısı, Yurtiçi Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Komisyon Başkanları Toplantısı, Sektör Kurulları Komisyon Başkanları Toplantısı, Genç MÜSİAD 1. Bölge Başkanları Toplantısı, Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyon Başkanları Toplantısı ve Karz-ı Hasen Başkanlar Toplantısı'nda önemli konular masaya yatırıldı.

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİNDE YEŞİL DÖNÜŞÜM İÇİN 14 MADDE

2 gün süren toplantıların ardından “Otomotiv Teknolojileri ve Yan Sanayisinde Yeşil Dönüşüm” başlıklı görüş ve öneriler 14 başlıkta sıralandı.

Toplantıda öne çıkan maddeler ise şöyle;

1- Otomotiv sanayi fabrikaları, oto sanayi yedek parça imalatçıları, küçük imalat sanayi kuruluş ve oto sanayi siteleri mensubu müteşebbis ve çalışanlarına gelecekte yaşanacak değişim hususunda bilgilendirilme yapılması gerekmektedir. Sektördekilere gerekli bilgilendirme yapılmalı ve çevreyi kirleten atıkların, maddelerin çevresel etkileri hususunda bilinçlendirme kampanyası yürütülmelidir. Bu konuda yasal düzenleme ile cezai yaptırımların uygulanması ve bilinçlendirme çalışması yapılmalıdır.

2- Standardizasyon sağlanmalı ve teşvik edilmelidir. Bu hedefe yönelik, Türk Kalite Standartlar Enstitüsü ışığında işletmeler, yapılarına, bulundukları bina fiziki yapısına ya da sanayi sitesi fiziki durumlarına göre TSE standartlarını kısmen esneterek, standardizasyon teşviki ve özendirilmesi ile TSE ağına dâhil edilebilirler. Söz gelimi; fabrikaların metal talaş atıklarının hurdaya satılması yerine, ayrıştırılarak kaliteli hurda haline dönüştürülmesi sağlanmalıdır.

3- Otomotiv sanayiinde geri dönüşüm teşvik edilmelidir. Oto sanayilerde ya da tamirhanelerde bakım ve onarımı yapılan araçlardan sökülen eski yedek parçalar ve kullanılmış motor yağları ayrıştırılarak geri dönüşüme katkı sağlanmalıdır. Çevresel etki farkındalığından önce teşvik edici bir takım ödüller uygulanmalıdır. Bu ve benzeri muafiyetler ilgili mercilere sunulmalıdır.

4- Otomotiv sektörü çalışanlarının Yeşil Dönüşüm konusunda, meslek erbaplarının, müteşebbislerin, ilgili yüksekokul, meslek lisesi, ustalık ve usta öğreticilik eğitim süreçlerinde ders olarak mevzuata dâhil edilerek, farkındalıkları artırılmalıdır. Otomotiv sektörünün çalışanlarına öz değerlerine saygılı, ülke ekonomisine değer katan ve doğal çevreyi koruması gerektiğini bilen, doğal kaynakları doğru kullanmasını bilen anlayış benimsetilmeli, çevre farkındalığı öğretilmelidir.

5- Ülkemizdeki otomobil üreticilerinin ürettikleri, yarı elektrikli (Hibrit) araçların, ÖTV’lerinde indirim yapılmasından ziyade, yıllık MTV ödemelerinde kayda değer indirim yapılarak, vatandaşlar teşvik edilmelidir. Bu araçların ivedi satılamaması hususunda şart koşulmalıdır. Yüzde yüz elektrikli araçları alanlara ya da satın alacaklara ve kullananlara da ÖTV ve MTV indirimleri yapılmalı, ancak gerekirse bu araçların 2 yıl satılmaması ya da otoritenin belirleyeceği süre zarfında satılmamaları hususunda şart koşulmalıdır. Engelli muafiyetine ilişkin, araç satın alımlarında % 100 elektrikli veya hibrit araçlar hususunda muafiyet ve destek verilmeli, böylece fosil yakıtlı araç almaları engellenmelidir.

6- Oto tamir bakım istasyonları ve oto sanayi sitelerinde atölye kuracak ya da kurmuş işletmelerde ilgili meslek alanında ustalık, usta öğreticilik, ilgili alan eğitimi veren meslek lisesi ya da yüksekokul mevzuatlarında mutlak Yeşil Dönüşüme ilişkin dersler verilmelidir.

7- Üretilen araçların ve yedek parçalarının geri dönüşüme ilişkin senkronizasyonu yapılmalı, ya da yapılması yönünde teşvik edici çalışmalar, ilgili aktörler tarafından halkımıza anlatılmalı ve halkımızda farkındalık oluşturulmalıdır.

8- Otomotiv sektöründe yer alan Ar-Ge alanlarının daha fazla geliştirilmelerine, tüm şehirlerimizde ki OSB’lerdeki firmalar tarafından desteklenen, oto sanayi sitelerinde Ar-Ge atölyelerinin kurulmasına teşvikte bulunulmalıdır. Bu gelişimle otoriteler tarafından takip edilmelidir. Ulusal vizyon ortaya konulmalı, halkımız bilgilendirilmeli ve ilgili STK’lar, ziyaret edilerek motivasyon üst seviyeye çıkartılmalıdır

9- Yakın gelecekte dizel ve benzin motorlu araçların motor yedek parça kullanımı elektrik ve nükleer motorlu araçlarla azalması, hatta yazılım olarak indirilip 3D yazıcıdan çıkartılabilen yedek parçaların üretime ve kullanıma başlanması beklenmektedir. Bu değişim kaçınılmaz olarak başlayacak olsa da sanayi siteleri var olmaya devam edecektir. Bu kapsamda öncelikle var olan otomotiv sektörüne ait sanayi sitelerini şehirden uzaklaştırarak, bunların kontrolü ile ilgili düzenleme gerekmektedir.

10- Çevreye zararlı ve geri dönüştürülebilir atık yağ, kimyasal sıvılar, akü, kayış, filtre ( katı ve sıvı atıklar) vb. ürünlerin belirli noktalarda toplanması ve bunların yeniden geri dönüşüme kazandırılması için belediyelerde yetki bulunmamaktadır. (Petder ve Vebsan var ancak küçük işletmelere hizmet vermiyorlar.) Yapılacak düzenleme ile bu yetki belediyelere verilebilir ve bunun aracılığıyla daha hızlı aksiyon alınabilir.

11- Otomotiv ve yazılımı konusunda kullanıcı elektroniğinde kullanılan ve sanal gerçeklik için gerekli olacak yeni nesil nöromorfik çip dizaynı hususunda, bağlı Bakanlık ve STK’lar aracılığıyla üniversitelere bilimsel araştırma kaynağı ve desteği sağlanmalıdır.

12- Otonom sistemler, yazılım ve yeni bilimsel buluşlar konusunda yatırımlar şehirlere göre değil ülkenin dört bir yanında teşvik edilmeli bu konuda altyapı hazırlıkları yapılmalıdır.

13- Avrupalı otomotivciler şu anda eski araç motorlarını, şanzımanları, direksiyon kutularını revize edip “Austash” adı altında tekrar bizlere satmaktadır. Böylece sıfır diye alınan motorlar hep revizyonlu motorlar olmasına karşın gümrükten sıfır olarak geçmektedir. Ülkemiz revizyonkonusunda Avrupa’nın en iyi ülkelerinden biridir. Gerekli yetkilendirmelerin yapılması ve organizasyonun kurulması durumunda, ciddi bir getiri sağlanacaktır. Bu konuda Gümrük mevzuatına dair bir çalışma yapılmalı, arızalı çıkma motorlar ve yedek parçalar alınarak revize edilmeli, hem iç piyasada hem de yurt dışına tekrar gönderilebilmesi hususunda çalışma yürütülmelidir

14- Ömrünü Tamamlamış Araçların Piyasadan Çekilmesi ve Hurda Teşviki: Otomobilde yeşil dönüşümün hızlandığı bu günlerde özellikle elektrikli araçların yollarda daha çok görülmesiyle bir yandan da ömrünü tamamlamış araçların da piyasadan çekilmesi elzem bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Ömrünü tamamlamış araçlar yani piyasa tabiri ile hurda araçların piyasadan çekilmesinin birçok faydası bulunmaktadır:

a- Dünyada karbon salınımını etkileyen en büyük faktör fosil yakıt kullanımıdır. Egzoz emisyonu bakımından çevreyi en çok kirleten araçlar ise 20 yaş ve üzeri araçlardır. Bu araçlar çevreye çok yüksek egzoz gazı salarak büyük bir çevre kirliliğine sebebiyet vermektedir. Bu araçların piyasadan çekilmesi ile AB’nin yeşil ve döngüsel ekonomiyi destekleyen politikaları ile ortak hareket etmiş olunacaktır.

2018-2019 yıllarında yapılan uygulama ile ömrünü tamamlamış araçların hurda teşviki verilerek 450.000 araç piyasadan çekilerek dönüşüme gönderilmiştir. Dönüşümden elde edilen demir metal vs. hurdalarla ayrıca değerlendirilmiştir. Bu kadar çok aracın piyasadan çekilmesi ile çevresel bazlı olumlu yönde etkiler gösterdiği yapılan ölçümlerle anlaşılmıştır.

b- Bu araçların diğer araçlara kıyasla karayollarında ölümlü ve yaralanmalı kazalara daha fazla sebebiyet verdiği görülmektedir. Özellikle şehirlerarası yollarda far, fren, lastik ve mekanik aksamda yıpranmış hatta vazife görmeyen aksam sebebiyle, kazalara davetiye çıkardığı uzmanlar tarafından beyan edilmektedir. Bu durum İçişleri Bakanlığı kayıtlarında da açıkça görülmektedir.

c- Bu araçlar genelde Anadolu’da (özellikle kırsalda) kullanılan veya hiç kullanılmayıp atıl durumda oldukları için genellikle Motorlu Taşıt Vergileri, muayeneleri ve trafik sigortaları eksik veya hiç yapılmamaktadır. Yapılan bütçe çalışmalarında sicilde kayıtlı bu araçların vergileri alacak kaydedilmesine rağmen yıl sonunda tahsilat gerçekleşmediği için bir sonraki yıllara aktarılmaktadır. Bu durum devletin muhasebe kayıtlarına da gereksiz külfet getirmekte ve devlet alacaklarının peşine düşmektedir. Bu araçlar hurdaya ayrıldığı takdirde ilgili borçlar tümüyle tahsil edildiği için maliyenin bu konuda eli rahatlamaktadır. Bunun örneği 2018-2019 yıllarındaki Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsilatlarında görülebilmektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında çıkartılacak olan yeni bir yasa ile ömrünü tamamlamış araçların piyasadan çekilmesi, geçmiş dönemde olduğu gibi ÖTV teşviki ile desteklenerek gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Bu noktada MÜSİAD olarak teklifimiz; sağlanacak olan bu hurda ve ÖTV teşvikinin, ülkemizde yerli ve milli üretilecek olan ve 2022 yılında yollara çıkarılması planlanan Türkiye’nin otomobili TOGG’dan araç alacak olan vatandaşlarımıza kullanılmasıdır. Böylelikle uzun yıllardır ülkemizin hasretini çektiği yerli otomobilimizin daha rekabetçi bir fiyatla piyasaya sunulması sağlanacaktır.