MÜSİAD’dan 25 milyar yatırım, 25 bin kişiye iş müjdesi!
İktisadi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş insanlarının kurduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 17 yıldır düzenlediği “Türkiye Ekonomi Basını Ödül Töreni”ni bu yıl “Türkiye’nin Gücü Ödül Töreni” adıyla ulusal ölçekte daha kapsamlı ve güçlü bir programa dönüştürdü. İş ve siyaset dünyasına yön veren isimler, akademisyen, sanatçı ve fikir önderlerin katılımıyla düzenlenecek programda, Türkiye’nin gücüne değer katan, gelecek hedeflerine hizmet eden, ticaret, bilim, sanat, teknoloji ve spor gibi alanlarda dönüşümün mimarı önemli isimler ve şirketler ödüllendiriliyor. Törende konuşan Müsiad Başkanı Mahmut Asmalı 2022'de MÜSİAD üyelerinin 25 milyar liralık yatırım yapmasını ve 25 bin kişiye de ek istihdam oluşturmasını beklediklerini ifade etti.
Mahmut Asmalı, "Bu birimlerle Körfez bölgesinden yatırımcıları iş insanlarımızla bir araya getirerek, bölgesel kalkınmayı destekleyici bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Asmalı ayrıca "Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40'ı aşkın ilimizde gerçekleştirilecek yatırımlarla, ihracat odaklı üretim mekanizmasına dinamizm kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk etapta Samsun'da 7,6 milyar TL, Adana'da yaklaşık 4 milyar TL, İzmir'de 1,6 milyar TL ve Sakarya'da 660 milyon TL'lik yatırım projeleri hayata geçirildi. Şimdiden toplamda 20 milyar TL'ye ulaşan bu güven hareketinin etki alanını Yatırım Yılı çerçevesinde daha da genişleteceğiz. Söz konusu yatırım tutarının yıl içerisinde 25 milyar liraya ulaşacağını düşünüyoruz. Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi'nin iş gücü piyasasına da ciddi katkı sağlayacağına inanıyor, ilk etap yatırımımızla toplamda 25 bine varan ilave istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.