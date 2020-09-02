MÜSİAD üyelerini ziyaret ediyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu; beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinden Rıdvan Ulusal, Gökhan Erkan ve Mehmet Altun Budak ve MÜSİAD Sakarya Şube Müdürü Emre Ozan ile birlikte, dernek üyesi Elpim Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yılmaz'ı iş yerinde ziyaret ederek yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi aldı. Firma sahibi Erhan Yılmaz’a işlerinde kolaylık ve bereket dileyen MÜSİAD Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve Yöneticileri; çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.