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MÜSİAD Türk-Arap İş Zirvesi’nde 1600 sanayiici Gaziantep’e çıkarma yapacak

MÜSİAD Türk-Arap İş Zirvesi tanıtım toplantısı MÜSİAD Genel Merkez Binası’nda gerçekleştirildi.

İş Dünyası 01.04.2022, 16:49 01.04.2022, 16:52
MÜSİAD Türk-Arap İş Zirvesi’nde 1600 sanayiici Gaziantep’e çıkarma yapacak

10-12 Haziran’da Gaziantep’te gerçekleştirilecek zirvenin tanıtım toplantısında konuşan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, 1600 sanayici, girişimci ve yatırımcıyı bir araya getirecek zirvenin yenilikçi yatırım projeksiyonlarıyla Türkiye’nin geleceğine çok önemli bir katma değer sağlayacağını belirterek, “Orta Doğu’nun sanayi temsilcilerini Gaziantep’te buluşturacağız” dedi. Türkiye sadece jeopolitik konumuyla değil, salgın dönemi boyunca tedarik zincirlerini aksatmadan ilerleyen lojistik altyapısıyla da hem yakın coğrafyasında hem de uzak menzillerde güvenilir bir lojistik kavşak olduğunu tüm dünyaya ispat ettiğini vurgulayan Asmalı, “Bu güvenden yola çıkarak Türk-Arap İş Zirvesi’ni İstanbul’dan Gaziantep’e taşıyarak ihracat vizyonumuzda bölgesel dinamiklerle şekillenen yeni bir düzene imza atacağız. Zirve kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmeler, paneller ve fuar aktiviteleri ile yeni ortaklıklar ve ticari bağlantılar teşvik edilecek. Tarihi ve kültürel bağlarımızın çok köklü ve zengin olduğu Arap kardeşlerimize daha yakın ve yoğun iş birliği mekanizmalarını tesis edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında iklim değişikliğinin beraberinde getireceği su ve gıda krizlerine de işaret eden Asmalı, çevreye duyarlı bir iktisat anlayışını ve çevre dostu üretim tesislerini hayata geçirmenin gerekliliğini vurguladı. Asmalı, haziran ayındaki forumda iş insanları ve uzmanlar iklim değişikliği sorununu da etraflıca konuşacaklarını bildirdi.

Arap coğrafyasının, Türk iş insanları için yıllardır önemini koruyan bir ticaret bölgesi olduğunu belirten Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortak bir tarihi paylaştığımızı ve değerlerimizin örtüştüğü Arap halklarıyla yüzyıllardır süregelen tarihi ve kültürel ve sosyal yakınlığımız, farklı yatırım ve iş birliği projeksiyonlarıyla ekonomik boyutta da güçlü bir sinerji oluşturdu. Coğrafi ve stratejik konumuyla; yatırımcıların can, mal ve inanç güvenliğinin sağlandığı bölgedeki ender ülkeler arasında yer alan Türkiye; yatırım teşvikleri ve yenilikçi iş fırsatlarıyla yabancı yatırımcıların yakın markajında... Ülkemizin en önemli avantajlarından biri de yatırımların hızlı geri dönüşü...  Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırımların büyük bir ivmeyle artış göstermesi, bu potansiyeli açıkça gözler önüne seriyor. Otomotivden makineye, inşaattan gıdaya, tekstilden savunma sektörüne kadar pek çok alanda yerli ve milli üretim vizyonuyla öne çıkan Türkiye, dünyanın da yakın markajında... Kalifiye ve eğitimli genç nüfusumuz, kaliteli hizmet vizyonumuz ve sürdürülebilir iş modellerimizle Arap iş insanlarımızla farklı alanlarda yepyeni iş birliklerine imza atılacağına inancımız tam.”

IBF Başkanı Erol Yarar, zirveye 800 Türk 800 de Arap işadamının katılımıyla toplam 1600 iş insanın katılacağını söylerken, zirveyi Türk – Arap iş dünyasının Davos’u haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Zirvede 1 milyar doların üzerinde kamu-özel yatırım projelerinin de tanıtılacağını aktaran Yarar, 3 gün sürecek zirve boyunca en az 3 milyar dolarlık işbirliği gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Zirvenin ilkinin İstanbul’da yapıldığını hatırlatan Yarar, ikinci zirvenin gerçekleşeceği Gaziantep ile ilgili olarak da şehrin Dünya Bankası tarafından belirlenen en rekabetçi şehirler arasında 7’nci sırada yer aldığını, stratejik öneminin yüksek olduğunu ifade etti. Yarar, “İlk zirveyi İstanbul’da yaptığımızda büyük bir teveccüh gösterildi ve sadece 550 iş insanını ağırlayabildik, salonun kapasitesi nedeniyle. Anadolu’dan da zirvemize büyük bir teveccüh gösterildiği için ikincisini Gaziantep’ten yapmaya karar verdik” diye konuştu.

#MÜSİAD #türk #Arap #sanayici
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