MÜSİAD'ın yeni başkanı Mahmut Asmalı

MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu sonrası MÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu; Mahmut Asmalı, Gökhan Yetkin, Mehmet Develioğlu, Soner Meşe, Ahmet Doğan Alperen, Muhammed Ali Özeken, Davut Altunbaş, Abdülsamet Temel, Osman Çalışkan, Hıfsı Soydemir, Abdullah Eriş, Abdullah Bozatlı, Tahir Tuluk, Bekir Sami Nalbantoğlu, Faruk İbrahim Özbek, Mustafa Aktaş, Tevfik Dönmez, Mehmet Şahin, Abdurrahman Uzun, Mustafa Çalışkan, Savaş Yılmaz, Erkan Gül, Abdülkadir Sıcakyüz, Yunus Furkan Akbal ve Meryem İlbahar'dan oluştu.

Yeni yönetim kurulunun yedek üyeleri arasında ise; Osman Nuri Önügören, Selim Sar, Süleyman Tarakçı, Esra Kaftancıoğlu, Muharrem Ahmet Yüksel, Yunus Kartal, Yasin Emre Ertemel, Halit Kerim, Ali Gökhan Er, Fahrettin Oylum, Ünsal Sözbir, Ömer Karatemiz, Osman Özdemir, Mücahid Yıldız, Faruk Güzeldere, Cemil Yüksekdağ, Mehmet Metin Korkmaz, Halil Köklü, Fatih Canpolat, Fatih Altunbaş, Murat Altuğ Karataş, Hüseyin Sarpkaya, Mazlum Engin Akdağ, Murat Kundak ve İsmail Somalı yer aldı.

Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nun kapanış programında yaptığı konuşmada, "31. yılımızı geride bırakırken, Türkiyemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde, küresel bir oyuncu olmasında, MÜSİAD'ımız çok önemli bir görev üstlenmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm genel başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, yurt içi ve yurt dışı şube yönetimlerimize, tüm üyelerimize ve emektar çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

diye, tüm yönetim kurulu çalışma arkadaşlarına, bu organizasyonda emeği geçen tüm emektarlarımıza, yurt içinden ve yurt dışından teşrif eden tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum."

Mahmut Asmalı kimdir? Mahmut Asmalı kaç yaşında, nereli? Mahmut Asmalı biyografisi!

Mahmut Asmalı, 1967 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde dünyaya geldi. Mahmut Asmalı iş insanıdır.

Üniversiteye kadar olan eğitimlerini İstanbul'da tamamlayan Mahmut Asmalı,1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Üniversiteyi bitirdikten sonra çalışma hayatına atılan Mahmut Asmalı, 1989 – 1998 yılları arasında özel bir inşaat şirketinde çalıştı ve birçok başarılı projelere imza attı.

Daha sonra kendi şirketlerini kurmaya karar veren Mahmut Asmalı, 1998 yılında bir mühendis arkadaşı ile birlikte Akyapı İnşaat A.Ş.'yi kurdu.

Akyapı inşaat olarak; fabrikalardan, toplu konutlara, sanayi sitelerinden, alışveriş merkezlerine, hastane, okul, altyapı ve çevre düzenleme işlerine kadar inşaat sektörünün her alanında bir çok projeleri başarı ile tamamlamış ve yeni projeleri ile de bu alandaki faaliyetlerine devam etmektedir.

2009 yılında Türkiye İktisadi Girişimi ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Yılın Girişimcisi Ödülü'ne layık görülmüştür. Akyapı İnşaatın ortağı olduğu ABC Grup adlı şirketi ile; 2006 yılında yurtdışına açılmış ve Katar'da inşaat ve sanayi kollarında başarı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

2009-2012 yıllarında MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu başkanlığı, halen MÜSİAD Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup; ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve vakıflarda üyeliği devam etmektedir.

2015 yılında Akyuva Vakfını kuran Mahmut Asmalı vakfın Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Mahmut Asmalı evli ve beş çocuk babasıdır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.