MÜSİAD Iğdır Temsilciliği Açıldı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Başkanlığındaki MÜSİAD heyeti Doğu Anadolu illeri Iğdır ve Kars’a çıkarma yaptı. Geçen hafta Hakkari Yüksekova temsilciliğini açan MÜSİAD, son olarak MÜSİAD Iğdır temsilciliğinin açılışı ile MÜSİAD Kars temsilciliğinin yeni hizmet binasının açılışlarını gerçekleştirdi. Iğdır programına Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ziyareti ile başlayan MÜSİAD heyeti, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Kars programına Vali Türker Öksüz ziyaretleri dışında bölgedeki MÜSİAD üye işadamlarının fabrika ve iş yerlerine de ziyaretler gerçekleştirerek bölgesel kalkınma, üretim ve istihdamın arttırılması konularında incelemelerde bulunuldu.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Iğdır Temsilciliği açılışı ve MÜSİAD Kars Temsilciliği yeni hizmet binası açılış programlarında, MÜSİAD'ın Türkiye ve dünyayı baştan başa saran, sahada en etkin ve yaygın, ülkemizde yerli milli sanayiinin öncüsü, milli sermaye stoğunun oluşturulmasına öncelik eden, hatta onu inşa eden bir sermaye platformu olduğunu söyledi.

MÜSİAD olarak bundan 2,5 sene evvel tasarladığımız ve dillendirdiğimiz stratejik hedeflerin ve sonrasında tek tek komite isimleri ile somutlaştırdığımız bu unsurların bugünün dünyasında, birer küresel hedefler silsilesi olarak karşımıza çıkması bizleri; hem öngörümüzün genişliği, hem stratejik akla olan hâkimiyetimiz, hem de devletimize yapacağımız ve yapmakta olduğumuz hizmetlerin boyutu bakımından gururlandırdığını aktaran Kaan, şunları kaydetti:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana belirlediğimiz iki slogan çerçevesinde devletimizin hizmetinde ve milletimizin yanında olduğumuzun ve olacağımızın her daim altını çizdik. Bunlardan ilki “BERABER” mottosu idi.

Ne yapıyorsak, ne üretiyorsak neye göğüs germemiz gerekiyorsa bu ülke için beraber dedik. Ve Meselesi Türkiye olan herkesle beraber yürümeye de hazırız dedik.

İkinci mottomuz “VARIZ” oldu. Aynı şekilde bilimden sanata, sanayiden eğitime, istihdamdan KOBİ işletmelerin büyütülmesine, kurumsallaşmadan proje üretimine; her alanda ülkemizin ihtiyacı olan her alanda ve her daim varız dedik.

Sadece ekonomik alanda değil, yüksek ahlakı, erdemi, ahilik kültürünü, Karz-ı Hasen ve zimem defteri gibi darda kalanlara yardımı da unutmayan bir kurumdur. Pandeminin yoğun yaşandığı kapanma dönemlerinde de sahada iş dünyasının ve dar gelirli halkımızın yanında olduğunu da sahada yardımlarıyla göstermiştir.”

MÜSİAD’ın hazırlamış olduğu “Şehirleri Özgün Değerleriyle Kalkındırma ve Markalaştırma” ile “Akıllı Tarım Kentleri Modeli” çalışmalarından da bahseden Kaan, bu projelerle ilgili şunları aktardı:

“Gelecekte devletler değil, şehirler yarışacak dedik ve bölgesel-kentsel ekonomilerin yani şehir ekonomilerinin oluşturulması için “Şehirleri Özgün Değerleriyle Kalkındırma ve Markalaştırma” adını verdiğimiz ülkemizdeki şehirleri, muadili olabilecek dünyadaki diğer şehirlerle eşleştirdiğimiz bu çalışmayı hazırladık. GSYH hesaplamalarına göre 1,2 milyar dolar büyüklüğünde olan Iğdır ilimiz için belirlediğimiz marka şehir, İsviçre’nin Luzern şehridir. 23 milyar $ GSYH’ya sahip olan Luzern’in; bölgedeki en önemli gelir kaynağı tarımdır ve arazinin çoğu tarım için kullanılmaktadır. En önemli tarım ve hayvancılık ürünleri ise meyve ve sığır yetiştiriciliğidir. Sanayide ise tekstil, makine, ahşap, tütün ve metalurjik ürünlere yoğunlaşılmıştır. Tatil beldelerine açılan bir kapı niteliğiyle turizmi de gelişmiştir.

Iğdır’ın, mevcut potansiyelinin doğru kullanıldığı takdirde bu şekilde büyümesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. MÜSİAD olarak bu konuda üzerimize düşen göreve bugünden itibaren başladığımızı da ifade etmek isterim.

Diğer projelerimizden Akıllı Tarım Kentler Projemiz ile kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve bu şekilde tersine göçü desteklemek ve homojen bir nüfus yapısına kavuşmak adına bir girişim başlattık.

Akıllı Tarım Kentler Modeli ile büyük şehirlere sıkışan nüfusu ve özellikle kadın ve genç girişimleri hedef alan imkânlarıyla, kırsal yaşamı özendirme ve kırsal kalkınmayı destekleme inisiyatifi geliştirdik.

Bu hafta Akıllı Tarım Kentleri kurulması düşünülen illeri ve “Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılında, 2023 ve Sonrası Kırsal Kalkınma ve Tarımın Geleceği” adlı tarım ve hayvancılık ile ilgili raporumuzu basın mensuplarımıza paylaşacağız. Hedefimiz 2030 da gıda ve tarımda 100 milyar $ ihracat yapacak duruma ülkemizi getirmektir.”