Müsiad Genel Başkanı, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti

Hayati Akbaş

HOPA-Artvin MÜSİAD Başkanlığı’nın açılış törenine katılmak üzere Artvin’e gelen Müstakil i Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek ve yönetim kurulu üyelerince kapıda karşılanan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Artvin Başkanı Celal Öztürk, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Artvin Oda üyeleri daha sonra toplantı salonunu geçerek görüşmede bulundular.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyeti odalarında görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hopa Ticaret ve Sanayi Odası’nın tarihçesinden bahsetti. Başkan Akyürek, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluş tarihinin 1891 yılı olduğunu belirterek; “İstanbul’da faaliyete geçen Dersaadet Ticaret Odası, taşrada ticaret odalarının kuruluşunda da öncü bir rol oynamıştır. Dersaadet Ticaret Odası’nın öncülüğünde 1884 yılına gelindiğinde 78 ticaret odası kurulmuştur. Hızla artan ticaret odaları zamanla vilayet merkezleri dışında sancak ve kazalarda da teşkil edilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda 1885 yılına gelindiğinde Hopa’da da bir ticaret odası kurulmuştur. Oda’nın kuruluşu ile ilgili olarak Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi’nin 6’ncı sayısında Dersaadet Ticaret Odası’nın kuruluşunun ticaret-i millinin gelişimine katkısı göz önünde bulundurularak yeni ticaret odalarının açılmasının uygun görüldüğü ifade edilmiştir. Açılacak olan ticaret odaları sıralanırken ilk olarak vilayet merkezleri zikredilmiştir. Ardından ticaret odası açılacak olan sancak ve kazaların isimleri arasında Hopa Kazasının da adı belirtilmiştir. Söz konusu haberde adı geçen 41 kaza merkezinden biri de Hopa’dır.

Hopa ilçesinin Kemalpaşa ilçesi ile birlikte ilimizin en aktif ticari ve sanayi faaliyetlerinin bulunduğu bölgesi olduğunu belirten Osman Akyürek, Sarp Sınır Kapısı ve Hopa Limanıyla, Uluslar arası taşımacılık ve çay üretimiyle, balıkçılıktan turizm potansiyeline kadar önemli bir ticari hacme sahip Hopa’nın her geçen gün bu potansiyelini daha da genişleterek büyüyüp geliştiğini ifade etti. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası’nda MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindekileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek sözlerini tamamladı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD'ın iş dünyasında olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, entelektüel birikimini paylaşıma açan, kamu yararına dernek statüsüne sahip güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. MÜSİAD olarak büyük bir titizlikle teşkilat ağlarını, şube ve temsilciliklerini genişletmeye çalıştıklarını dile getiren Kaan, “Bölgelerimizde kurmuş olduğumuz güçlü ticaret ağı ve ticari ilişkilerle birlikte bu hedefe ulaşma noktasında bugün Artvin’de açılışını gerçekleştireceğiz. MÜSİAD olarak Türkiye genelinde 89 noktadayız, dünya genelinde ise 95 ülkede 225 noktada faaliyet gösteren ve yaklaşık 1 milyon 800 binin üzerinde istihdam sağlayan bir kuruluşuz. Artvin ilimizin de bu hinterlanda girmesiyle birlikte artık Avustralya, Sidney’den Amerika’ya kadar Güney Afrika’dan Hollanda’nın veya Danimarka’ya kadar birçok yerde ki MÜSİAD şubelerimizle entegrasyonu nasip oldu” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hopa Ticaret ve Sanayi Odası ile Hopa ilçesini anlatan tanıtım filmi gösteriminde bulunuldu. Ardından günün anısına Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Genel Başkan Kaan’a bir plaket takdiminde bulundu. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’da ziyarette bulundukları kurumları temsilen MÜSİAD olarak diktikleri fidanları temsil eden bir belgeyi Osman Akyürek’e hediye ederek misafirperverliğinden dolayı Başkan Akyürek ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ziyaret programı sonrasında MÜSİAD heyeti onuruna bir yemek programı gerçekleştirildi.