MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: 95 ülkede sahip olduğumuz ekiple yatırımcı avına çıkacağız

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yaptığı açıklamada, dünyanın salgın süreciyle birlikte uzaktan çalışma gibi süreçlerle birlikte dijital hayatı test ettiğini belirterek, "Küresel ekonomi diye ifade ettiğimiz aktörler bunların özellikle borsaya da tabi olan uluslararası kuruluşların burada dünyayı test ettiğini de ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyada bu zamana kadar bilinen birçok alandaki ritüel, bilgi, algı ve ticaret biçimlerinin tamamının COVID-19 sonrası değişeceğine vurgu yapan Kaan, "Dijitalleşmenin her şeyin önüne geçtiğini görüyoruz. Onun için bizim iş yapma biçimleri, otomasyon, yani sanayi 4.0'ı biliyorsunuz, özellikle Almanlar çok ön plana çıkarmışlardı. Ama bunun uygulanması istedikleri gibi olmamıştı. COVID-19 sonrası hayata bakarsak otomasyon ve dijitalleşme daha çok ön plana gelmeye başladı. Uzaktan çalışma iş yerindeki mekansal ihtiyaçların yeterli olmayışına göre bazı firmalar artık özellikle uzaktan çalışmayı tercih etmeye başladılar. Bence bu alanlarda faydalı olduğunu da düşünebiliriz." ifadesini kullandı.

Dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Kaan, "Bundan sonraki dönem biliyorsunuz tamamen dijital hayatın ön plana çıktığı bir dönem olacak." dedi.

"Türkiye'nin bir üretim merkezi olması gayet mümkün"

Yabancı yatırımların önemine dikkati çeken ve Türkiye'nin bir üretim merkezi olmasının gayet mümkün olduğunu belirten Kaan, "Bu alanda yeni bir çalışma içindeyiz. Yatırım diplomasisi, yatırım diasporası, altını çizerek kamuoyuna bunu da ifade etmek istiyorum. Çin, Hindistan ve Asya ülkeleri de ifade ettiğimiz bölge hem dünyanın üretim merkezi. Peki tüketim merkezi neresi? Avrupa Birliği, Amerika, Afrika ve Körfez Bölgesi. Şimdi bu bölgelere yakın ve aynı zamanda diplomasi olarak da çok güçlü geçmişten gelen bağı olan bir tek Türkiye'dir. O bakımdan Türkiye'nin şu andaki özellikle iş gücü imkanının da iyi olması. Körfez'deki, Afrika'daki birçok ülkenin de bizimle birlikte hareket edeceğini düşündüğümüzde Türkiye'nin bir üretim merkezi olması gayet mümkün." dedi.

Kaan, MÜSİAD'ın 95 ülkede direkt ekonomik veri elde edebileceği bir ekibe sahip olduğunu belirterek, "Biz bunları bir yatırımcı avına çıkarmak istiyoruz. Onun için yatırım diplomasisi dedik. Yatırım diasporası ifademizi de bunun için kullanıyoruz. Buna yönelik olarak dünyada bize benzeyen ve bu işi en iyi yapan Almanya'nın yaklaşık 70 yıl önce kurmuş oldukları sistemi inceledik. MÜSİAD olarak bu sahayı en iyi bilen olarak da bunun modelini bizler oturup çalışıp, çizdik.” şeklinde konuştu.

Yabancı yatırım için sermaye gruplarından, Türkiye'deki ilgili tüm yapılara kadar tüm unsurların bir çatı altında toplanması gerektiğini ifade eden Kaan, “Yatırım söz konusu olduğunda bakanlıkların da yine aynı şekilde bu çatının içinde olacağı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Finans Ofisi’nin de içinde bulunacağı yepyeni bir organizeye ihtiyaç var.” dedi.