MÜSİAD EXPO başladı: Hedef Beş milyar dolarlık ticaret

24 farklı sektörden 500’ün üzerinde firma ürün ve hizmetlerinin sergilediği fuar 5 milyar dolarlık ticaret hedefiyle kapılarını açtı. 124 ülkeden ziyaretçiyi ağırlayacak olan fuar toplamda 100 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapmayı hedefliyor. İki yılda bir düzenlenen ve ticaret şöleni havasında geçen fuar, bu yıl 60’ın üzerinde ülkeden alım heyetini ağırlıyor.

Fuarda mikrofon uzattığımız Müsiad Macaristan temsilcisi Fadıl Başar Türkiye ile Macaristan arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirirken, ticaret hacminin gün geçtikçe daha ad artacağı mesajını verdi.