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MÜSİAD EXPO başladı: Hedef Beş milyar dolarlık ticaret
2 yılda bir yapıldığı için 13 bin MÜSİAD üyesinin heyecanla beklediği ticaret fuarı Müsiad Expo Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. 500’ü aşkın firma ve 124 ülkeden 100 bin ziyaretçiyi ağırlayacak fuarın açılışında konuşan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, “İş birlikleri ve yatırım projeksiyonlarıyla 5 milyar dolarlık iş bağlantısına vesile olmayı hedefliyoruz” dedi.
İş Dünyası 03.11.2022, 20:42
24 farklı sektörden 500’ün üzerinde firma ürün ve hizmetlerinin sergilediği fuar 5 milyar dolarlık ticaret hedefiyle kapılarını açtı. 124 ülkeden ziyaretçiyi ağırlayacak olan fuar toplamda 100 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapmayı hedefliyor. İki yılda bir düzenlenen ve ticaret şöleni havasında geçen fuar, bu yıl 60’ın üzerinde ülkeden alım heyetini ağırlıyor.
Fuarda mikrofon uzattığımız Müsiad Macaristan temsilcisi Fadıl Başar Türkiye ile Macaristan arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirirken, ticaret hacminin gün geçtikçe daha ad artacağı mesajını verdi.