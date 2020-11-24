MÜSİAD EXPO 2020, üretim, ticaret ve diplomasinin kalbi oldu

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD), Türkiye ekonomisinin ticaret ve yatırım alanlarındaki iletişim dili ve köprüsü olmak adına iki yılda bir düzenlediği MÜSİAD EXPO 2020, başarıyla tamamlandı.

Bu yıl sadece pandemi dönemindeki en geniş katılımlı fuar olarak değil; aynı zamanda pek çok ilki gerçekleştirerek de güçlü marka imajını sağlamlaştıran fuar, 70 bin metrekarelik bir alanda 15 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde pandemi kurallarına ve TSE COVID 19 Güvenli Hizmet standartlarına uygun şekilde yapılan MÜSİAD EXPO, ilk hibrit fuarı olma özelliğiyle sanal ortamdan da katılım ve ziyaretler gerçekleşti. Maske, Mesafe, Temizlik kuralını hiçbir şekilde göz ardı etmeden yürütülen organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeriye alındı ve fuar alanında temassız teknolojiler kullanıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılışı yapılan fuarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etti. Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, “MÜSİAD EXPO gibi geniş kapsamlı etkinlikler, ticaret hacmimizin düşük olduğu ülkelerle yeni işbirlikleri geliştirmemize vesile oluyor. Yaşadığımız bu zor günlerde; ülkeler arasında kurulan ortak yatırım, ortak üretim ve ortak ticaret imkanları salgına karşı güçlü bir ekonomik bağışıklık geliştirmesini sağlayacak. Salgın sonrası dönemin kazananları, işbirliğini bugünden kurup, hızlı harekete geçenler olacak” dedi.

24 sektörden 100’lerce firma katıldı

MÜSİAD EXPO 2020 kapsamında 50 ülkeden 400 alım heyetinin ağırlandığını söyleyen MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, 24 sektörden yüzlerce firmanın katılımıyla yapılan MÜSİAD EXPO 2020’yi pandeminin bu zorlu sürecinde yeni dönem iktisadi yol haritasında etkili ve faydalı olmak adına gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Fuara, Venezuela’dan Özbekistan’a, Endonezya’dan Almanya’ya kadar pek çok ülkeden stantlı katılımın sağlandığını hatırlatan Kaan, “Avrupa, Asya-Pasifik, Avrasya, Afrika ve MENA ülkelerinden yoğun talebin olması, ülkemizin yeni dönem yatırım politikalarına destek vermek adına bizleri yüreklendirdi” diye konuştu.

MÜSİAD Expo’nun TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde pandemi kurallarına ve TSE COVID 19 Güvenli Hizmet standartlarına uygun şekilde yapıldığı söyleyen TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü MÜSİAD EXPO, ilk Hibrit fuarı olma özelliğiyle sanal ortamdan da katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmektedir. Maske, Mesafe, Temizlik kuralını hiçbir şekilde göz ardı etmeden yürüttüğümüz organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçileri hassas kontroller sonrasında içeriye alarak ve fuar alanında temassız teknolojiler kullandıklarını belirtti. Fuar sonrası katılımcılarına yaptığımız anket sonuçlarına göre katılımcılarımızın yüzde 89’unun fuardan memnun olduğunu ve yine katılımcılarımızın %96’sının bir sonraki fuara katılmayı düşündüklerini tespit ettik. Aldığımız bu sonuçlar bizi çok memnun etti ve şimdiden 2022 fuarı hazırlıklarına hızlıca giriş yaptığımızı belirtmek isterim. Alım heyetlerini Tüyap Palas’ta en iyi şekilde ağırladıklarını söyleyen Ersözlü TÜYAP Yönetimi olarak MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı iş birliği için Müstakil Fuarcılık ve MÜSİAD yönetimine teşekkür ederim.” diye konuştu.

EXPO 2020’de Girişimcilik Alanı’na büyük ilgi

Bu yılki fuarın ilklerinden olan Girişimcilik Alanı’nda, Türkiye’nin yeni yatırım gücü haline gelen projelerin sergilendiğini ve bu alanın ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi çektiğini aktaran Kaan, aynı şekilde fuar kapsamında ziyaretçilerle buluşan Türk dünyasının haklı gururu elektrikli araçların da yoğun ilgiyle karşılandığının altını çizdi.

Pek çok ilke imza atıldı

Bu yılki EXPO’da ilk kez MÜSİAD tarafından projelendirilen ve yeni turizm kaynakları geliştirme ve turizm yatırımlarını çeşitlendirme projesi kapsamında, kamuya sunulan ve önemli ölçüde kendine taban bulan Karavan Turizmi girişimleri de sergilendi. Fuarda yer alan MÜSİAD Vadisi’nde Akıllı Tarım Kent Projesi, Karavan Park Projesi, Pandemi (Sahra) Hastanesi ile MÜSİAD’ın Milli Üretim Üssü olacak Yatırım, Üretim ve Ticaret Üsleri projeleri başta olmak üzere MÜSİAD Future, MÜSİAD Innova, MÜSİAD Invest, MÜSİAD Akademi, 2023 YEREL ve MÜSİAD TIA markalarının da lansmanları yapıldı.

MÜSİAD EXPO’da tanıtımı yapılan MÜSİAD Yatırım, Üretim ve Ticaret Üsleri, KOBİ’lerin, yatırım, üretim ve ticaret olmak üzere her aşamada şartları düşünülmüş yaşam alanlarında bir kuluçka merkezi mantığı ile büyümesi için hayata geçirilmiş projeler. Her türlü afet ve olası yenilenen pandemi durumlarında tüm ihtiyaçların aynı ortam içinde sağlanacağı ve sağlıklı bir şekilde üretim ve ticaretin aksamadan devam edeceği üretim üsleri, işverenler ve emekçilerin aileleri ile birlikte rahatça yaşayabileceği birer yaşam alanlarını kapsıyor.

IBF, 24’ÜNCÜ KEZ DÜNYA İŞ İNSANLARINI BİR ARAYA GETİRDİ

MÜSİAD EXPO, pek çok etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen sanayici ve iş insanlarının katıldığı 24'üncü Uluslararası İş Forumu - International Business Forum (IBF) "Virüs Ekonomisi" gündemini konuştu. Toplantılar boyunca, pandemi sonrası dünya düzeni masaya yatırıldı.

Dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu zamanda, düzenlenen ülke temsilcileri, iş insanlarını ağırlayan forumda IBF Başkanı Erol Yarar yaptığı konuşmada; "Bugünün fotoğrafını iyi çekmezsek, teşhislerimizi doğru yapamazsak, tedaviyi yapamayız. Sektörel analizleri, bugünün ve yarının ne olacağı ile ilgili uzmanlarımızdan dinlemek yararlı olacaktır. Dünya hayatı hiçbir asırda görmediği büyük kriz haline dönüştü. Dünyadaki istatistiklere baktığımızda her yıl 56 milyon kişi ölüyor. Şu anda bu hastalık nedeniyle ölümler istatistiki olarak %1,5 artmış. Dünyanın ekonomisi nasıl daralır diye baktığınızda, tek izahı var. Psikoloji bozulunca ekonomi de bozuldu" dedi.

DÜNYANIN FAHRİ KONSOLOSLARININ BULUŞMA NOKTASI

Ticaret ve yatırım ağlarına katkıda bulunmak adına, ticaretin iletişim dili haline gelen diplomasinin, öncü unsurlarından olan fahri konsolosların bir araya geldiği ‘MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi’ bunlardan biriydi. Uluslararası ticaretin önemli oyuncuları sayılan fahri konsolosları bir araya getiren yaklaşık 50 fahri konsolosun katıldığı zirvede Türkiye ile ABD, Avrupa, Asya ülkeleri başta olmak üzere, farklı ülkelerin ticari ve ekonomik diplomasisi tartışıldı.

Bügüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarla toplam 193 anlaşma imzalayan MÜSİAD, Uluslararası İş Birliği Anlaşmaları İmza Töreni ile 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla iyi niyet ve işbirliği (MoU) anlaşması imzalayarak, ülkeler arasındaki ihracatın ve ticaret ilişkilerinin gelişmesi noktasında adımlar attı.

MÜSİAD DÜNYA GENEL İDARE KURULU (DGİK) YAPILDI

MÜSİAD EXPO boyunca yapılan diğer bir etkinlik de MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu’ydu. Toplantı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Keçebir, Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, yurt içi ve yurt dışından şube başkanları ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.

Fuarın son gün ziyaretçilerinden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “MÜSİAD’ın ilk fuara başladığı dönemden bugüne kadar bütün fuarlarında bulunduk. MÜSİAD’ın her fuarında bir öncekinden daha gelişmiş, katılımcısı çok ve içeriği zengin bir organizasyonla karşılaşıyoruz. MÜSİAD fuarları çok önemli. Pandemi dönemine rağmen ticareti güçlendirmek için yapılan hibrit fuarın faydalı geçtiğine inanıyorum’ dedi.