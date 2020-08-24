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MÜSİAD EXPO 2020 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye’nin en önemli ekonomik ve ticari etkinliklerinden MÜSİAD EXPO Fuarı, bu yıl 18-21 Kasım tarihlerinde ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. EXPO Katılımcıları, bu sene ilk defa ziyaretçileri ile sadece fuar alanında değil dijital platformlar üzerinde de buluşacakları “Hibrit Fuar” teknolojisinin ayrıcalıklarından yararlanacaklar. Başta, Enerji, Bilgi Teknolojileri, Makine ve Gayrimenkul sektörleri olmak üzere, 24 farklı sektöre ev sahipliği yapacak fuarın, teması ise “Sinerji Burada” olacak

İş Dünyası 24.08.2020, 14:05
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MÜSİAD EXPO 2020 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye’nin küresel ölçekte en yaygın ve büyük sermaye platformu MÜSİAD, Türkiye’nin en büyük fuar organizatörü TÜYAP ile güçlerini birleştirerek ülke ticaretine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

Ülkemizin bölgesinde etkin ve global düzeyde saygın bir konumda yer alması adına çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, Türk iş dünyasının dünya pazarlarındaki etkinliğinin artırılması amacıyla iki yılda bir düzenlediği MÜSİAD EXPO Fuarını, bu yıl ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek.

FUAR BİR ÇOK ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Dört gün boyunca devam edecek fuarla eş zamanlı olarak birçok konferans, panel, ülke sunumları, bölgesel forumlar ve ikili iş görüşmeleri de düzenlenecek.

MÜSİAD EXPO Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Uluslararası İş Forumu- International Business Forum (IBF) programına ev sahipliği yapacak. Başta Ortadoğu ve Afrika Bölgesi olmak üzere, tüm dünyadan saygın iş insanlarının katılımlarıyla düzenlenecek forumda, iş, siyaset ve akademi dünyasının öncü isimleri fikirlerini paylaşacak.

MÜSİAD EXPO’da bu yıl ilk kez açılacak Girişimcilik holü ile, Türkiye’nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımlar, ziyaretçilerle buluşacak. Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanarak Türkiye’deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedefleniyor.

MÜSİAD EXPO’da bu yıl ayrıca, “MÜSİAD - Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi” de düzenlenecek. Başta, ABD, Avrupa ve Asya bölgeleri olmak üzere tüm dünyada etkin rol oynayan fahri konsoloslar, buralarda edindikleri tecrübe ve birikimleri iş insanlarıyla paylaşarak ülkemizin ihracatının gelişmesine katkıda bulunacak.

Fuarda ayrıca MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu da düzenlenecek. Türkiye ve dünyada görev alan MÜSİAD Şube Başkanları ve Temsilcilerinin katılımlarıyla yapılacak organizasyonda, MÜSİAD üyeleri arasında bağlar güçlendirilerek ticaret ortamının geliştirilmesi amaçlanıyor.

“TÜM SAĞLIK ÖNLEMLERİ ALINDI, KALİTELİ FUAR DENEYİMİ YAŞATACAĞIZ”

Hazırlıklarla ilgili bilgi veren TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, pandemi etkisini en aza indirmek için fuar katılımcılarına “Hibrit Fuar” deneyimini sunacaklarını açıkladı. TÜYAP’ın sağladığı teknolojik alt yapı sayesinde fuarın bu seneki katılımcıları ziyaretçiler ile yalnızca fuar alanında değil, fuar sona erdikten sonra dahi dijital platformda bir araya gelerek ticaret yapabilecekler.

Alınan sağlık önlemlerine de değinen Ersözlü, “Sağlık Bakanlığı ve yetkili mercilerin gerekli gördüğü tüm tedbirler alınmış durumda. Fuar alanımız sosyal mesafeye uygun olacak şekilde fiziksel olarak yeniden düzenlendi. Tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri girebilecekler. Fuar alanı içinde temassız teknolojiler kullanıma sunulacak. Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için ise özel ekipler görev yapacak.” dedi.

KAAN: “MÜSİAD ÜYELERİNİ FUARA KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

MÜSİAD ile TÜYAP iş birliğinde düzenlenecek fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, COVİD-19 pandemisinin de etkisiyle dünyada ekonomik bir durgunluk yaşandığına dikkat çekti. Ekonomi yönetimimizin doğru ve yerinde hamleleriyle pandemi sonrasında Türkiye’nin cazibe merkezi olmasını beklediklerini ifade eden Genel Başkan Kaan, tüm dünyadan yüzlerce iş insanının katılımlarıyla düzenlenecek MÜSİAD EXPO Fuarının bu yönüyle bir kez daha önem kazandığını dile getirdi.

Kaan, “MÜSİAD EXPO, imalat, yatırım, ihracat anlayışıyla çalışan, inanmış MÜSİAD üyeleriyle ekonomimizin itici gücü olacak. Bu atılımda MÜSİAD üyelerimizin fuara katılarak Türkiye’nin geleceğinde yer alma fırsatını kaçırmayacaklarına inanıyorum.” diye konuştu.

MÜSİAD EXPO’nun fikir ve hedeflerini hayata geçirmek isteyen yerli ve yabancı iş adamları için bulunmaz bir fırsat olduğunu kaydeden Kaan, pandeminin sona ermesiyle Türkiye’nin dünyanın üretim üssü olacak potansiyel ihracat ilişkilerinin kurulacağına ve fuarın da bu noktada önemli katkılarının olacağına inandığını vurguladı.

Kaan son olarak “18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında, T.C. Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB destekleriyle düzenleyeceğimiz MÜSİAD EXPO 2020 Fuarımıza, şirketlerini büyütmek ve yeni pazarlar bulmak isteyen tüm üyelerimizi ve iş insanlarımızı bekliyoruz!” çağrısında bulundu.

BOSTAN: “100 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLAMAYI ÖNGÖRÜYORUZ”

MÜSİAD EXPO ile ilgili konuşan MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Adnan Bostan ise, 2018 yılında yapılan fuarın hem ziyaretçi hem de yerli-yabancı firmaların yoğun ilgisiyle gerçekleştiğini hatırlattı.

Bu yılki fuar hakkındaki beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bostan, “18-21 Kasım tarihlerinde düzenleyeceğimiz fuarımıza, 100 bin kişiye yakın bir ziyaret gerçekleşmesini hedefliyoruz. Bu yılki fuarımız yaklaşık 10 bin ikili iş görüşmesine ev sahipliği yapacak. 50 ülkeden 400 Yabancı Alım Heyeti ile İSO İlk 500 ve İkinci 500 Satın Alma Heyetleri de fuarımızda yer alacak. Fuarımıza 24 sektörden 400’ün üstünde firma katılacak. Fuara ayrıca 124 ülkeden ziyaretçi gelmesini öngörüyoruz. MÜSİAD EXPO’ya yaklaşık 30 ülkeden üst düzey katılım olacak” diye konuştu.

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