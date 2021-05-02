MÜSİAD - ÇERÇEVE DERGİSİ’NİN 96’INCI SAYISI OKUYUCULARIYLA BULUŞTU

MÜSİAD Ekonomik Sosyal Altyapı Üst Kurulu ve Medya Kültür Ekonomileri Komitesi koordinasyonunda hazırlanan Çerçeve Dergisinin yeni sayısında kapak konusu, “AB Yeşil Mutabakat Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınması İçin Önemli Bir Fırsat” olarak belirlendi ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na ilişkin Türkiye’nin atacağı adımları incelendi.

Dosya konusu ise “Bugünü ve Geleceğiyle: Türkiye’nin Nükleer Serüveni”. Bu başlık altında nükleer enerjinin dünyada geldiği noktaya değinilirken, Türkiye’de nükleer enerji alanında başlatılan çalışmalar ve bu alanda gelecekte hedeflenen nokta detaylı bir biçimde ele alındı. Bu dosya çalışmasında Nükleer Teknoloji (Nükte) Platformu Genel Koordinatörü Adil Buyan’ın “Türkiye’nin Nükleer Serüveni” başlıklı yazısı ile MÜSİAD Maden, Enerji Yönetimi ve

Yatırımları Komitesi Başkanı Dr. Cihad Terzioğlu ile Genç MÜSİAD Enerji Yönetimi, Verimlilik ve Madencilik Komitesi Başkanı Abdurrahim Metin’in birlikte kaleme aldıkları “Nükleer Enerjinin Sürdürülebilirliğe Katkısı ve Türkiye Örneği” yazıları ile dosyada yer almışlar.

Derginin bir diğer içeriği ise, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile gerçekleştirilen ve katılım finansının dünü, bugünü ve geleceğine dair değerlendirmelerine yer verilen röportaj oldu. Çerçeve ekibi ayrıca, son dönemde ilgiyle takip edilen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setine konuk oldu ve dizinin tüm süreçlerini, Yapımcı-Yönetmen Emre Konuk ile konuştu.

Yanı sıra dergide Karabağ’ın kurtuluşu ile yeni bir döneme giren Türkiye-Azerbaycan ekonomik ve ticari iş birlikleri konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov’un “Azerbaycan-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkileri Karabağ’da Yatırım Perspektifleri” başlıklı bölgedeki önemli yatırım destek ve fırsatlarına değindiği yazısı yer alıyor.

OSTİM Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Murat Yülek, “Dünya Ekonomisi ve Şirket Stratejileri” başlığı ile bir yazı kaleme aldı. İbn-i Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berrin Kalsın, dönüşen iletişim biçimleri ve eğitimin yeni dijital dönemi, iletişim sektöründe öğrencilerin iş gücüne katılımı ve yeni dijital dünyada iletişim fakültelerinin geleceğine ilişkin görüşleri Çerçeve okuyucuları ile paylaştı.

Bereket Sigorta, Bereket Emeklilik, Bereket Tekafül Genel Müdürü Mahmut Güngör, Bereket Tekafül’ün çalışma yapısını, katılım finans ve katılım sigortacılığının dün, bugünü ve yarınına dair perspektiflerini, sektördeki büyümeye ve gelişmelere dair değerlendirmelerini dergiye aktardı. Özellikle şirketlerinin sektörde öncü olarak yer bulduğu tekafül sistemine dair önemli bilgiler aktaran Güngör, bu sektörün geleceğine dair beklentilerini paylaştı.

Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın tüm yönleriyle incelendiği detay haber, yeni sayının öne çıkan içeriklerinden biri oldu. Orta Doğu’nun en gözde turizm noktalarından biri olan Petra, bir gezginin gözünden incelenerek ziyaret etmek isteyenler için önerilere yer verildi. Öte yandan, MÜSİAD’ın ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak adına gerçekleştirmiş olduğu proje ve organizasyonlara da yer verildi.