MÜSİAD BAŞKANI MAHMUT ASMALI: “Yüzde 7,6’lık büyümeyi oldukça değerli buluyoruz”

MÜSİAD Başkanı Asmalı sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu büyümeye 13,9 puanlık katkı sağlayan iç talebin yanı sıra, net dış talebin 2,7 puan ve yatırımların ise 1,2 puanlık pozitif etkileri, Türkiye ekonomisinin homojen bir büyüme kaydettiğine işaret etmesi bakımından oldukça önemli bir gösterge olmuştur. İlk çeyrekte büyümeye katkısı 0,3 puanla oldukça sınırlı kalan yatırımların ikinci çeyrek itibariyle hız kazanması dikkate değer bir gelişmedir. Bu dönemde imalat sanayiinde kaydedilen yüzde 9,1’lik genişleme ve hizmetler sektöründe gözlenen yüzde 18,1’lik artış da büyümenin güçlü seyrine önemli katkılar vermiştir. İnşaat ve tarım sektöründe gözlenen daralmaların ise yılın ikinci yarısında pozitife dönmesini bekliyoruz. Küresel ekonominin henüz Covid-19 şokunu tam anlamıyla atlatamadan Rusya-Ukrayna Savaşı’yla ciddi bir sarsıntı yaşadığı yılın ikinci çeyreğinde, Türkiye ekonomisinin yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetmiş olmasını oldukça değerli buluyoruz. Yılın üçüncü çeyreğinde nispi bir yavaşlama gözlenen ekonomik aktivite, ekonomi yönetimi tarafından alınan son tedbirlerle birlikte ivme kazanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme sürecinin önümüzdeki dönemde de süreceğini ve OECD, Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların ülkemize yönelik büyüme beklentilerini yukarı yönde revize etmek zorunda kalacaklarını tahmin ediyoruz.”