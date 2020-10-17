MÜSİAD Başkanı Kaan'dan Gence saldırısına sert tepki
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, Ermenistan güçleri tarafından Azerbaycan'ın Gence şehrini hedef alan füze saldırısını şiddetle kınadı. Kaan açıklamasında, "Bu katliama sessiz kalmak suça ortak olmaktır" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin en büyük sermaye platformu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Ermenistan'a bağlı güçlerin Azerbaycan'ın Gence şehrine yönelik gerçekleştirilen ve çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına sebep olan füze saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Sivillere yönelik saldırılara sessiz kalmanın suça ortaklık etmek olduğunu vurgulayan Başkan Kaan, saldırıyı şiddetle kınayarak Azerbaycan'a destek verdi.
Kaan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ermenistan'ın bölgeyi terörize eden saldırıları bir kez daha Gence'yi hedef aldı. Sivillere yönelik bu katliama sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin yanındayız. Bu saldırganlığı şiddetle kınıyor, şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."
Ermenistan'ın bölgeyi terörize eden saldırıları bir kez daha Gence'yi hedef aldı. Sivillere yönelik bu katliama sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin yanındayız. Bu saldırganlığı şiddetle kınıyor,şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/m3cuC9BVSC— Abdurrahman Kaan (@AKaanTR) October 17, 2020
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2