MÜSİAD Başkanı Kaan'dan Gence saldırısına sert tepki

Türkiye'nin en büyük sermaye platformu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Ermenistan'a bağlı güçlerin Azerbaycan'ın Gence şehrine yönelik gerçekleştirilen ve çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına sebep olan füze saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Sivillere yönelik saldırılara sessiz kalmanın suça ortaklık etmek olduğunu vurgulayan Başkan Kaan, saldırıyı şiddetle kınayarak Azerbaycan'a destek verdi.

Kaan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan'ın bölgeyi terörize eden saldırıları bir kez daha Gence'yi hedef aldı. Sivillere yönelik bu katliama sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin yanındayız. Bu saldırganlığı şiddetle kınıyor, şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."