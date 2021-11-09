MÜSİAD Başkanı Asmalı: Asgari ücrete enflasyon üzerinde zam yapılmalı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) yeni başkanı Mahmut Asmalı, ilk basın toplantısında faiz ve asgari ücret vurgusu yaptı.

MÜSİAD’ın genel merkezinde tüm yönetim kurulunun yer aldığı toplantıda konuşan Asmalı, çalışanların daha iyi maddi koşullar altında çalışmasının, hayatlarını daha müreffeh bir şekilde sürdürmelerinin, alım güçlerinin artmasının en az çalışanlar kadar, işverenleri de memnun edeceğine dikkat çekti.

Asmalı, “Bu bağlamda 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı azaltılmak sureti ile mutlaka yılsonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Asmalı, işverenin asgari ücret yükünün hafifletilmesi noktasında da yapılacak zammın enflasyon oranı kadarlık kısmı işverenin, üzerindeki kısmın da devlet tarafından üstlenilmesinin iyi olacağını dile getirdi.

"Faizin düşürülmesini destekliyoruz"

Faiz indirimlerini de gündeme getiren Asmalı, getiri ve maliyet olmak üzere iki yönü olduğunu, sanayiciyi ilgilendirenin maliyet yönü yani krediler olduğunu dile getirdi. Faizlerin yüksek olmasının üretim maliyetlerinin yüksek kalmasına ve enflasyonun yüksek çıkmasına neden olduğunu savunan Asmalı, şöyle devam etti: “Sanayici ve iş insanları derneği olarak bizi ilgilendiren kısmı da burasıdır. Faizler ne kadar düşerse üretim maliyetleri de kredi faizlerinin gevşemesine bağlı olarak aynı miktarda düşecektir. Bu durum enflasyonun düşmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda yatırımların, üretimin ve istihdamın önündeki en büyük engel olarak gördüğümüz faiz oranlarının düşürülmesini destekliyoruz.” Kurdaki artışların hammadde fiyatlarına yansıyarak ihracatçıları da ciddi anlamda etkilediğini aktaran Asmalı, kur artışlarını tek dizginleme aracının faiz artışı olarak görülmesini ve faizin enflasyonun 5-6 puan üzerinde olması gerektiği gibi bir algıyı kabul etmediklerini ifade eden Asmalı, Brezilya, ABD ve Avrupa’daki bazı ülkeleri de buna örnek olarak gösterdi.

Döviz tasarruf aracı olarak görülmemeli

Tüm dünyada talep patlaması ve enflasyon artışı olduğunu vurgulayan Asmalı, hammadde ve ara mamul teşviklerinin artırılması gerektiğini söyledi. Asmalı, “Türkiye'nin stratejik hammaddelerini yurt dışına belli kota ile satması gerektiğini düşünüyoruz. Ara mamul ve hammadde tedarikinde yaşanacak olumsuzluğun ekonomiye ciddi bedeli olur. Hammadde ve ara mamul yatırımlarının teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Bireysel tasarruflarda yeni enstrümanlara ihtiyaç olduğunu kaydeden Asmalı, “Vatandaşımız ya altını ya da dövizi tasarruf aracı olarak görmemeli. İnsanların şunu bilmesi lazım bugün alınan her döviz hayat pahalılığı olarak karşımıza çıkıyor. Elektriği, otomobili, doğalgazı pahalı alıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde 7 ana başlık

Türkiye’nin yerli ve milli üretim gücüne, her açıdan katma değer sağlayabilmek amacı ile yeni dönem hedeflerini yedi ana başlık altında kurguladıklarını aktaran Asmalı, bunları şu şekilde sıraladı: “G-20 ülkelerinin tamamında MÜSİAD ofislerinin güçlendirilmesi ve ticari diplomasinin artırılması, Körfez İşadamları İrtibat Ofisi’nin kurulması, yurt dışında en az bir MÜSİAD Expo Fuarı’nın düzenlenmesi, MÜSİAD Uluslararası Tahkim Merkezi’nin kurulması, mikro ihracatın desteklenmesi, bu doğrultuda her üyemizin lojistik, insan kaynakları, ödeme sistemleri gibi altyapı süreçlerinin güçlendirilmesi, ekonomi diplomasisi faaliyetleriyle büyükelçi ve ticari ataşelerin Anadolu’daki iş insanları ile bir araya getirilmesi, MÜSİAD Ticaret Ofisi’nin (MTO) kurulmasını ana başlıklarımız olarak belirledik.”

300 milyar dolar ihracat mümklün

MÜSİAD olarak Türkiye ekonomisinin; özellikle hizmet ihracatının artması ile birlikte 2023 yılında, 250 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağına inandıklarını dile getiren Asmalı, “Hatta bu rakamın 300 milyar dolar seviyesine çıkabilmesini de pekala mümkün görüyoruz. Bunun için MÜSİAD üyesi ihracatçılar ile gerçekleştirdiğimiz özel araştırma kapsamında 3 temel strateji belirledik. Bu stratejilerimiz katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatına yönelik stratejilere ağırlık vermek, yurt dışı lojistik merkezlerine odaklanmak, bu kapsamda her türlü altyapı sürecini güçlendirmek olarak sıralayabiliriz” diye konuştu.

Dünya.com/Merve Yiğitcan